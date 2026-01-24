Tenemos buenas noticias para las más de 34 millones de personas afiliadas a la institución bancaria BBVA. Debido a que la institución financiera ha decidido formar una alianza con OpenAI, al apostar por la innovación digital mediante el uso estratégico de los datos, la tecnología y la inteligencia artificial como palancas clave para mejorar la experiencia del cliente.

Ante este panorama se le ofrecerá a los clientes de esta institución por tiempo limitado, el acceder a ChatGPT Go sin costo durante tres meses, este servicio de inteligencia artificial estaría disponible a partir del 26 de enero.

Con esta oportunidad tecnológica se espera que los clientes de la institución financiera puedan tener un medio de consulta para planificar sus actividades cotidianas, simplificar sus tareas, además de hacer uso de las múltiples herramientas que definen a esta IA, como lo son el procesar información y apoyar en la toma de decisiones.

Aunque ChatGPT cuenta con una versión gratuita, este mismo programa cuenta con un plan de suscripción que te permite acceder a sus funciones avanzadas, este es conocido como ChatGPT Go el cual tiene un costo mensual de $110 pesos. Al término de los tres meses, los clientes podrán decidir si desean mantener su suscripción a ChatGPT Go con cargo a su tarjeta de crédito o no, sin embargo, aquellos que la conserven recibirán una bonificación de mil Puntos BBVA.

Para acceder a este beneficio, a continuación te otorgamos el enlace que te brindará acceso a los términos y condiciones, además de la guía de activación para este servicio completamente gratuito a partir del 26 de enero: www.bbva.mx.

CT