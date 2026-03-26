Tap to pay: Estos son los modelos de iPhone con los que es compatible

A partir del pasado 24 de marzo de 2026, los usuarios de iPhone pueden usar su dispositivo móvil como terminal de cobro, ahora que Tap to Pay ya se encuentra disponible en México, por lo que ahora los pequeños negocios ya no necesitarán de hardware adicional.

Apple ha comunicado que todos aquellos que tengan una tienda o empresa podrán realizar cobros sin contacto desde su teléfono , sin importar el tamaño de sus negocios. Con esto, los consumidores podrán realizar su compra simplemente acercando su tarjeta de débito o crédito , pues solo se requiere acercarlos al iPhone de las empresas o comercios para que se realice el cobro sin entrar en contacto con el plástico.

Sin embargo, debido a que Tap to Pay está disponible para Adyen, Mercado Pago y Visa Acceptance Platform, las comisiones estarán sujetas a las cantidades establecidas por cada uno de estos métodos de pago.

En el caso de la App Clip, la comisión es de 2.99% más IVA, más un peso por transacción, y se tendrá como tope el monto de mil pesos por movimiento; en Mercado Pago, la comisión consistirá en el 2.99% exclusivamente.

¿Cómo funcionará Tap to Pay?

Por medio de tecnología NFC, TAP To Pay realizará el cobro de las tarjetas de débito y crédito sin contacto. Y para esto se requiere contar con la última versión del sistema operativo de Apple y tener algunas de las Apps compatibles con Tap to Pay.

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Para mayor seguridad de los usuarios, de acuerdo con Apple, las transacciones que se realicen con Tap to Pay se encriptan para ser procesadas utilizando el Secure Element, por lo que Apple jamás recibirá información confidencial sobre el producto que se está comprando ni quién efectúa la compra.

¿Cuáles son los modelos de iPhone compatibles con Tap To Pay?

iPhone XS, XS Max y XR.

iPhone 11: En sus versiones 11, 11 Pro y 11 Pro Max.

iPhone SE de segunda y tercera generación.

iPhone 12: En sus versiones mini, 12, 12 Pro y 12 Pro Max.

iPhone 13: En sus versiones mini, 13, 13 Pro y 13 Pro Max.

iPhone 14: En sus versiones 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max.

iPhone 15: En sus versiones 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max.

iPhone 16: En sus versiones 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max y 16e.

iPhone 17: En sus versiones 17, 17 Pro y 17 Pro Max.

CA