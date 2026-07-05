Sony confirma el fin de los juegos en formato físico para PlayStation

Sony Interactive Entertainment dio a conocer que, a partir de enero de 2028, dejará de fabricar discos físicos para los nuevos videojuegos de PlayStation, marcando un nuevo paso en su transición hacia la distribución completamente digital.

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Mediante un comunicado, la compañía explicó que la decisión responde al cambio en los hábitos de consumo de los usuarios y a la evolución de la industria del entretenimiento. No obstante, aclaró que la medida no afectará a los títulos que ya se encuentran disponibles ni a aquellos cuyo lanzamiento esté programado antes de esa fecha.

El anuncio llega pocos días después de que Rockstar Games y Take-Two confirmaran que Grand Theft Auto VI (GTA 6) llegará al mercado únicamente en formato digital el próximo 19 de noviembre, una estrategia que refleja la creciente apuesta de las desarrolladoras por dejar atrás las ediciones físicas.

PlayStation Store también cerrará en PS3 y PS Vita

Al mismo tiempo, Sony anunció el cierre definitivo de PlayStation Store para las plataformas PlayStation 3 y PlayStation Vita. La suspensión de las ventas impedirá la compra de nuevos juegos o contenido adicional y se implementará de forma escalonada por regiones.

El proceso comenzará en agosto de 2026 en mercados selectos de Centroamérica y se extenderá al resto de Latinoamérica y Medio Oriente a finales del mismo año. El cierre global para los territorios restantes concluirá en julio de 2027.

La compañía aclaró que el bloqueo de transacciones no afectará el acceso de los usuarios a sus bibliotecas personales, por lo que los propietarios de estas consolas podrán seguir descargando el software que hayan adquirido previamente.

La industria acelera su transición al formato digital

PlayStation no es un caso aislado dentro del mercado digital. Amazon Prime Video advierte en sus condiciones que el contenido comprado puede dejar de estar disponible para descarga o streaming debido a restricciones de licencia u otros motivos. Apple también contempla que una compra pueda dejar de estar disponible para redescarga o acceso si pierde los derechos sobre ese contenido. En el caso de los videojuegos, plataformas como Steam y Nintendo explican que el software se licencia, pero no se vende de forma definitiva.

Cambian los nombres, los dispositivos y las tiendas, pero el patrón se repite: actualmente, los usuarios pagan por el acceso a contenidos dentro de un ecosistema digital.

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PlayStation fue presentada por primera vez el 28 de febrero de 1990 en Japón y, desde entonces, ha desarrollado y comercializado cinco generaciones de consolas de sobremesa, además de un centro multimedia y un servicio en línea.

A lo largo de su historia, la familia PlayStation ha vendido más de 600 millones de consolas en todo el mundo. La PlayStation 2 continúa siendo la más vendida de la historia, con más de 160 millones de unidades, seguida por la PlayStation 4, con 117.2 millones, y la primera PlayStation, con 102.4 millones.

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