Calendario astronómico de julio 2026, estos son todos los eventos del mes

El séptimo mes del año llegará con una agenda llena de fenómenos astronómicos para quienes disfrutan observar el cielo. Durante julio de 2026 se registrarán conjunciones entre la Luna y varios planetas, fases lunares, estrellas fugaces y otros eventos que podrán apreciarse desde distintos puntos del mundo, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Consulta las fechas y no te pierdas ninguno de estos espectáculos celestes.

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España estas son las fechas en las que varios fenómenos astronómico se harán presentes en el mes de julio.

Calendario de Eventos Astronómicos en Julio 2026

6 de julio - Afelio terrestre: La Tierra alcanza su punto más distante del Sol en el año.

11 de julio - Conjunción de la Luna, Marte y las Pléyades: La Luna pasará cerca del planeta rojo y el famoso cúmulo estelar de Las Siete Hermanas, visible a simple vista.

28 al 31 de julio - Pico de las Delta Acuáridas: Lluvia de estrellas fugaces que alcanza su mayor actividad, con mayor visibilidad en cielos oscuros y despejados.

29 de julio - Luna de Ciervo (Luna Llena): La Luna llena del mes de julio, conocida como la Luna de Ciervo, alcanzará su máximo esplendor iluminando el cielo nocturno.

Fases Lunares

6 de julio: Cuarto menguante

14 de julio: Luna Nueva

21 de julio: Cuarto Creciente

29 de julio: Luna Llena (Luna de Ciervo)

Conjunciones planetarias

Una conjunción planetaria es un evento óptico que ocurre cuando dos o más planetas (o la Luna) parecen estar muy juntos en el cielo nocturno vistos desde la Tierra. En realidad, se trata de una ilusión de perspectiva, ya que estos cuerpos se encuentran separados por millones de kilómetros en el espacio

4 de julio: Marte y Urano protagonizarán un acercamiento aparente en el cielo. Ambos planetas estarán ubicados cerca del cúmulo estelar de las Pléyades y podrán apreciarse a simple vista bajo condiciones favorables.

7 y 8 de julio: Durante la medianoche tendrá lugar la conjunción entre Saturno y la Luna, un fenómeno visible en gran parte del mundo.

11 de julio: La Luna se acercará visualmente a Marte y, junto con las Pléyades, formará una figura triangular que destacará en el firmamento.

17 de julio: Tras la puesta del Sol, la Luna y Venus aparecerán muy próximos entre sí, ofreciendo una de las conjunciones más llamativas del mes.

29 de julio: Júpiter alcanzará la conjunción solar, un evento en el que el Sol quedará situado entre la Tierra y el gigante gaseoso, lo que dificultará su observación desde nuestro planeta.

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KR