Solsticio de verano 2026 en México: ¿Cuándo llega y a qué hora?

La primavera está por llegar a su fin en el hemisferio norte, dando paso a la temporada estival, una de las más esperadas por millones de personas. Con su llegada comenzarán los días más cálidos de 2026, así como las jornadas con mayor cantidad de horas de luz solar en las regiones del hemisferio boreal.

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El inicio oficial del verano está determinado por un fenómeno astronómico conocido como solsticio de verano, un acontecimiento que cada año despierta gran interés por marcar el momento en que el Sol alcanza su máxima altura aparente en el cielo. A continuación, te explicamos cuándo ocurrirá este evento y qué significa.

¿Cuándo y a qué hora ocurrirá el solsticio de verano?

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España, el solsticio de verano ocurrirá el próximo domingo 21 de junio de 2026. Según información del portal especializado en astronomía, Star Walk, ocurrirá exactamente a las 2:25 de la mañana (horario del centro de México).

Este fenómeno ocurre cuando uno de los hemisferios de la Tierra (en este caso el hemisferio norte) alcanza su ángulo de máxima inclinación hacia el Sol. Se da ya que nuestro planeta no solo gira alrededor de la enorme estrella, sino que también rota sobre su propio eje, una línea recta imaginaria que atraviesa la Tierra desde el Polo Norte hasta el Polo Sur.

Este eje no es perpendicular al plano orbital de la Tierra, sino que está inclinado alrededor de 23.5 grados, ocasionando que a lo largo del año, los polos Norte y Sur se inclinen hacia el Sol en ángulos diferentes.

El origen del nombre es el siguiente; la palabra proviene del latín solstitium, que significa "Sol quieto", ya que durante varios días el Sol parece detenerse en su altura máxima antes de comenzar a descender.

¿Qué sucede durante el solsticio?

El solsticio es la fecha en la que el día recibe más horas de luz solar que cualquier otro día del año, pues alcanza su punto más alto en el cielo (Trópico de Cáncer), proyectando sus rayos de forma más directa, lo que se traduce en el día con mayor duración de luz solar (puede superar las 13 a 15 horas dependiendo de la latitud).

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Posteriormente, los días comienzan a acortarse poco a poco, hasta que, para la llegada del equinoccio de otoño, la noche y el día tienen casi la misma duración.

Mientras en el norte comienza el verano, en el Hemisferio Sur este mismo día es el solsticio de invierno (el día más corto y la noche más larga), el efecto inverso.

KR