Samsung lanza el parche de seguridad de marzo: Estos Galaxy recibirán la actualización

Con la llegada de marzo, la compañía surcoreana Samsung se prepara para lanzar un nuevo parche de seguridad para sus dispositivos Galaxy, como parte de las constantes actualizaciones de su sistema operativo destinadas a reforzar la protección de los datos personales de los usuarios y corregir errores detectados en la versión de febrero.A casi una semana de haber iniciado el mes, la empresa advirtió que en los próximos días miles de dispositivos Galaxy recibirán mejoras en la estructura One UI 8.5, actualización que busca corregir hasta 67 fallos detectados tras su primer lanzamiento.De acuerdo con un comunicado de Samsung, luego del despliegue inicial de One UI 8.5 a principios de año se identificaron errores generales del sistema Android, algunos reportados por Google y otros detectados por la propia compañía surcoreana.Este tipo de fallos suele ser relativamente común y, en la mayoría de los casos, no afecta de manera grave el funcionamiento de los equipos. Sin embargo, para garantizar la estabilidad del sistema operativo y evitar que algunas funciones presenten fallas, la empresa opta por liberar nuevos parches de seguridad que refuercen el rendimiento de los dispositivos.La marca confirmó que los equipos que recibirán el refuerzo de seguridad serán los mismos que se incluyeron en la versión anterior, es decir, aquellos capaces de ejecutar Android 16, entre los que destacan los siguientes:Al igual que ocurre con otras actualizaciones del sistema, el despliegue se realizará de manera escalonada, por lo que podría extenderse hasta principios del próximo mes, momento en el que también se espera la llegada de la versión estable de One UI 8.5 Pro, la cual ya incluirá estas correcciones.Este movimiento forma parte de la estrategia de Samsung para reforzar la seguridad de su ecosistema Galaxy y preparar el camino para el lanzamiento definitivo de la nueva versión del sistema, previsto para abril.Para verificar si tu dispositivo ya cuenta con la actualización más reciente, puedes seguir estos pasos:Recuerda que el proceso suele tardar solo unos minutos y es recomendable realizarlo con conexión WiFi y suficiente batería para evitar interrupciones.Con estas actualizaciones, Samsung busca mantener sus dispositivos protegidos y con un funcionamiento estable, reforzando su política de soporte prolongado para los usuarios de la línea Galaxy.