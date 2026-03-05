Samsung lanza el parche de seguridad de marzo: Estos Galaxy recibirán la actualización

Con la llegada de marzo, la compañía surcoreana Samsung s e prepara para lanzar un nuevo parche de seguridad para sus dispositivos Galaxy, como parte de las constantes actualizaciones de su sistema operativo destinadas a reforzar la protección de los datos personales de los usuarios y corregir errores detectados en la versión de febrero.

A casi una semana de haber iniciado el mes, la empresa advirtió que en los próximos días miles de dispositivos Galaxy recibirán mejoras en la estructura One UI 8.5, actualización que busca corregir hasta 67 fallos detectados tras su primer lanzamiento.

Te puede interesar: Google lanza el Pixel 10a y desafía a Apple con su nuevo teléfono económico

De acuerdo con un comunicado de Samsung, luego del despliegue inicial de One UI 8.5 a principios de año se identificaron errores generales del sistema Android , algunos reportados por Google y otros detectados por la propia compañía surcoreana.

Este tipo de fallos suele ser relativamente común y, en la mayoría de los casos, no afecta de manera grave el funcionamiento de los equipos. Sin embargo, para garantizar la estabilidad del sistema operativo y evitar que algunas funciones presenten fallas, la empresa opta por liberar nuevos parches de seguridad que refuercen el rendimiento de los dispositivos.

¿Qué dispositivos Galaxy recibirán la mejora de seguridad?

La marca confirmó que los equipos que recibirán el refuerzo de seguridad serán los mismos que se incluyeron en la versión anterior, es decir, aquellos capaces de ejecutar Android 16, entre los que destacan los siguientes:

Plegables: Galaxy Z TriFold, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE.

Galaxy Z TriFold, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE. Serie S: Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra y Galaxy S23 FE.

Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra y Galaxy S23 FE. Serie A: Galaxy A56 5G.

Galaxy A56 5G. Enterprise: Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy Tab Active5 Pro, Galaxy XCover6 Pro, Galaxy XCover7 y Galaxy XCover7 Pro.

Al igual que ocurre con otras actualizaciones del sistema, e l despliegue se realizará de manera escalonada, por lo que podría extenderse hasta principios del próximo mes , momento en el que también se espera la llegada de la versión estable de One UI 8.5 Pro, la cual ya incluirá estas correcciones.

Este movimiento forma parte de la estrategia de Samsung para reforzar la seguridad de su ecosistema Galaxy y preparar el camino para el lanzamiento definitivo de la nueva versión del sistema, previsto para abril.

¿Cómo saber si ya tengo el nuevo parche de seguridad de Samsung?

Para verificar si tu dispositivo ya cuenta con la actualización más reciente, puedes seguir estos pasos:

Dirígete a Ajustes.

Selecciona la opción Actualización de software.

Consulta la versión actual instalada en tu dispositivo.

Si hay una versión disponible, presiona Descargar e instalar.

También puedes leer: MacBook Neo y iPhone 17e: Conoce los nuevos dispositivos más baratos de Apple

Recuerda que el proceso suele tardar solo unos minutos y es recomendable realizarlo con conexión WiFi y suficiente batería para evitar interrupciones.

Con estas actualizaciones, Samsung busca mantener sus dispositivos protegidos y con un funcionamiento estable , reforzando su política de soporte prolongado para los usuarios de la línea Galaxy.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP