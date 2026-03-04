Los fármacos para la obesidad y la diabetes revelan gran potencial contra las adicciones

Una clase de medicamentos, los agonistas de GLP-1 ha revolucionado el tratamiento de la diabetes y más recientemente de la obesidad, podrían ser efectivos también para tratar la adicción a sustancias como el alcohol, la nicotina, el cannabis, la cocaína y los opioides, así como prevenir las recaídas.

hasta ahora ningún análisis a gran escala ha confirmado su viabilidad para prevenir o tratar trastornos asociados al consumo de sustancias. Pero algunos estudios habían sugerido que los GLP-1 actúan sobre los circuitos de recompensa del cerebro y, por lo tanto, podrían ser eficaces para tratar y prevenir los trastornos por consumo de sustancias adictivas.

Para averiguarlo, un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos) empleó datos de más de 600 mil veteranos estadounidenses para comprobar si tomar GLP-1 está asociado con un menor riesgo de sufrir trastornos por consumo de sustancias en personas sin antecedentes de dichos trastornos.

Más de 600 mil veteranos analizados

Durante tres años, el equipo analizó los registros médicos de 606 mil 343 veteranos con diabetes tipo 2 y los dividió en dos grupos: los que no tenían un trastorno previo por consumo de sustancias y los que ya padecían uno . Al comienzo del estudio, unos empezaron a tomar GLP-1 y otros una medicación para la diabetes llamada inhibidor de SGLT2.

El estudio, cuyos resultados se han publicado este jueves en, mostró que en pacientes sin antecedentes de adicción, el uso de GLP-1 se asoció con una reducción del 14% en la aparición de nuevos trastornos por consumo de sustancias. El riesgo disminuyó un 18% para el alcohol, un 20% para la cocaína y la nicotina, y un 25% para la adicción a opioides.

En las personas que ya sufrían adicciones, el fármaco GLP-1 demostró ser un salvavidas: las muertes relacionadas con drogas se redujeron en un 50 % y las sobredosis un 39%. Además, el fármaco se asoció a menos visitas a urgencias (31%), menos ingresos hospitalarios (26%) y menos intentos de suicidio o pensamientos suicidas (25%).

Adicción y biología

"En la medicina de la adicción, muchos tratamientos se dirigen a una sola cosa, como un parche de nicotina que ayuda contra el tabaquismo pero no con el alcohol, pero no hay ningún medicamento que funcione para todas las sustancias adictivas ", explica el autor principal Ziyad Al Aly, epidemiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis.

Sin embargo, los GLP-1 parecen tratar la biología común de la adicción y ese hallazgo, subraya Al-Aly, abre la puerta a una estrategia terapéutica sin precedentes, poder silenciar el "ruido de las drogas" en el cerebro (craving), entendido como el deseo implacable que impulsa a la adicción, independientemente de la sustancia.

Además, "los GLP-1 pueden ofrecer un beneficio doble para los pacientes con afecciones crónicas como la diabetes o la obesidad que también luchan contra un trastorno pro consumo de sustancias: Un solo medicamento puede tratar las dos afecciones a la vez", concluye Al Aly.

Dado que millones de personas toman ya medicamentos GLP-1 y su uso va en aumento, estos efectos en la prevención y el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias podrían tener un impacto significativo a nivel poblacional.

En ese sentido, en un editorial relacionado, Fares Qeadan, de la Universidad Loyola de Chicago (Estados Unidos), señala que si bien los tratamientos tradicionales siguen siendo la prioridad, los resultados de este estudio deberían ser tenidos en cuenta por los médicos al recetar GLP-1 por razones metabólicas.

A su juicio, el siguiente paso debería ser validar estos datos en ensayos clínicos específicos para convertir este "hallazgo accidental" en un tratamiento oficial contra la adicción y transformar la salud pública a nivel global.

TG