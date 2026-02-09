Filtran características del nuevo Xiaomi Poco X8 Pro

Uno de los más esperados modelos de celular está por salir al mercado, el Xiaomi Poco X8 Pro, promete sorprender con sus características y detalles técnicos que les brindara diferentes beneficios a quienes lo adquieran.Las recientes pistas se filtraron desde Corea de Sur, donde el modelo 2511FPC34G obtuvo la certificación de la RRA. De acuerdo a la información filtrada, se identifica al modelo como un smartphone de Xiaomi Communications y menciona un valor SAR de 0.863 W/kg (límite 1.6 W/kg). Sin embargo, este tipo de registros no da especificaciones, pero sí indican que el anuncio comercial está cerca. Según el informe, el encaje de piezas apunta a que el POCO X8 Pro será el gemelo global del Redmi Turbo 5. Con base en estos datos, ya es posible tener una idea de qué esperar: Asimismo, se espera que el modelo integre una batería de 7.560 mAh con carga rápida de 100 W y carga inversa por cable de 27 W. Con relación a las cámaras, el Redmi antes mencionado utiliza una configuración sobria, coherente con la orientación de rendimiento del conjunto: principal de 50 MP con OIS, ultra gran angular de 8MP y 20 MP para selfies.En caso de que el POCO X8 PRO también tenga esta base, las características de la cámara se enfocarán más a la consistencia diaria. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS