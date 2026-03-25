Tap to Pay: Así puedes activarlo paso a paso en Mercado Pago

Las opciones de pago sin contacto continúan expandiéndose en México y una de las más recientes es Tap to Pay, una función que permite a los negocios aceptar tarjetas y billeteras digitales directamente desde el celular, sin necesidad de una terminal física.La herramienta ya está disponible dentro de la app de Mercado Pago y convierte el smartphone en un punto de venta portátil gracias a la tecnología NFC, la misma que utilizan las tarjetas contactless.Tap to Pay permite recibir pagos acercando una tarjeta bancaria o dispositivo móvil al teléfono del vendedor. Esto incluye tarjetas de débito, crédito y billeteras digitales como Apple Pay, sin utilizar lectores externos. El sistema funciona mediante comunicación NFC (Near Field Communication), lo que permite que el pago se procese en segundos, con estándares de seguridad que protegen los datos de los clientes mediante cifrado.Esta tecnología busca facilitar los cobros en negocios pequeños, emprendedores o comercios que requieren movilidad, eliminando la necesidad de adquirir terminales tradicionales.Para comenzar a cobrar con esta función, es necesario contar con un iPhone compatible y la aplicación actualizada.Sigue estos pasos:Una vez activada la función, el proceso de cobro es sencillo:Otra plataforma que permite aceptar pagos con el celular es Clip, que también utiliza tecnología NFC para convertir el smartphone en una terminal de cobro digital. Este tipo de soluciones permite a los negocios recibir pagos desde cualquier lugar, reducir el uso de efectivo y mantener un registro automático de las ventas.Para activar esta función es necesario:La adopción de pagos sin contacto continúa creciendo debido a su rapidez y seguridad, además de facilitar la digitalización de pequeños comercios que buscan nuevas formas de cobrar sin invertir en equipo adicional.TG