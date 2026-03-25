Tap to Pay: Así puedes activarlo paso a paso en Mercado Pago

Las opciones de pago sin contacto continúan expandiéndose en México y una de las más recientes es Tap to Pay, una función que permite a los negocios aceptar tarjetas y billeteras digitales directamente desde el celular, sin necesidad de una terminal física.

La herramienta ya está disponible dentro de la app de Mercado Pago y convierte el smartphone en un punto de venta portátil gracias a la tecnología NFC, la misma que utilizan las tarjetas contactless.

Tap to Pay permite recibir pagos acercando una tarjeta bancaria o dispositivo móvil al teléfono del vendedor. Esto incluye tarjetas de débito, crédito y billeteras digitales como Apple Pay , sin utilizar lectores externos. El sistema funciona mediante comunicación NFC (Near Field Communication), lo que permite que el pago se procese en segundos, con estándares de seguridad que protegen los datos de los clientes mediante cifrado.

Esta tecnología busca facilitar los cobros en negocios pequeños, emprendedores o comercios que requieren movilidad, eliminando la necesidad de adquirir terminales tradicionales.

¿Cómo activar Tap to Pay en iPhone con Mercado Pago?

Para comenzar a cobrar con esta función, es necesario contar con un iPhone compatible y la aplicación actualizada.

���� Tap to Pay en México es oficial



�� Ahora puedes usar tu iPhone como SoftPOS (terminal de pago), permitiendo aceptar pagos sin contacto (tarjetas y billeteras digitales) sin necesidad de hardware adicional.



✋�� Por el momento, únicamente está disponible con Mercado Pago y… pic.twitter.com/De3aMSH90r— Telefonía_MX (@Telefonia_MX) March 24, 2026

Sigue estos pasos:

Abre la app de Mercado Pago. En la pantalla principal selecciona la opción “Cobrar ahora” o “Empieza a cobrar”. Elige Tap to Pay en iPhone. Si no aparece, búscala en el menú “Más”, ubicado en la parte inferior derecha. Presiona “Empezar a usar” y vincula tu Apple ID. Acepta los términos y condiciones del servicio. Espera a que finalice el proceso de configuración, el cual puede tardar alrededor de un minuto. Una vez completado, podrás aceptar pagos sin contacto directamente desde el celular.

¿Cómo cobrar con Tap to Pay?

Una vez activada la función, el proceso de cobro es sencillo:

Abre Mercado Pago y selecciona Cobrar con Tap to Pay. Ingresa el monto de la venta o selecciona productos previamente registrados. Muestra la pantalla al cliente. El cliente debe acercar su tarjeta o dispositivo a la parte superior del iPhone. Cuando aparezca el mensaje de confirmación, el pago se habrá procesado correctamente. El detalle de la transacción puede consultarse en la sección Actividad de la app.

Alternativas similares: pagos sin contacto con Clip

Otra plataforma que permite aceptar pagos con el celular es Clip, que también utiliza tecnología NFC para convertir el smartphone en una terminal de cobro digital. Este tipo de soluciones permite a los negocios recibir pagos desde cualquier lugar, reducir el uso de efectivo y mantener un registro automático de las ventas.

Para activar esta función es necesario:

Contar con un celular compatible con tecnología NFC .

. Tener una cuenta activa en la aplicación.

en la aplicación. Mantener actualizado el sistema operativo .

. Disponer de conexión a internet durante el proceso de configuración.

La adopción de pagos sin contacto continúa creciendo debido a su rapidez y seguridad, además de facilitar la digitalización de pequeños comercios que buscan nuevas formas de cobrar sin invertir en equipo adicional.

TG