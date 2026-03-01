Revelan la imagen más detallada del centro de la Vía Láctea

Un grupo de astrónomos logró obtener una nueva y sorprendente imagen del corazón de la Vía Láctea, donde se aprecia con un nivel de detalle sin precedentes una intrincada red de filamentos de gas cósmico. El hallazgo fue dado a conocer este miércoles por el Observatorio Europeo Austral (ESO) mediante un comunicado oficial.

La zona captada en la imagen se extiende por más de 650 años luz y muestra densas concentraciones de gas y polvo que envuelven al agujero negro supermasivo situado en el centro de nuestra galaxia, ofreciendo una visión más profunda de uno de los entornos más enigmáticos del universo.

"Las observaciones proporcionan una visión única del gas frío (la materia prima a partir de la cual se forman las estrellas) dentro de la llamada Zona Molecular Central (CMZ, en inglés) de nuestra galaxia. Es la primera vez que se explora con tanto detalle el gas frío de toda esta zona", explicó Ashley Barnes, astrónomo del ESO.

"Es el único núcleo galáctico lo suficientemente cercano a la Tierra como para que lo estudiemos con tanto detalle", añadió.

La imagen ha sido obtenida con ALMA, un telescopio de vanguardia para estudiar la luz de algunos de los objetos más fríos del Universo y que está ubicado en lo alto del llano de Chajnantor, en la Cordillera de los Andes, en Chile.

El gas que se estudia con ACES (siglas de sondeo de exploración de la zona molecular central con ALMA) es gas molecular frío.

El sondeo desentraña la intrincada química de la CMZ, detectando docenas de moléculas diferentes, desde las simples, como el monóxido de silicio, hasta las orgánicas más complejas, como el metanol, la acetona o el etanol.

Un equipo de astrónomos ha captado una nueva imagen de la región central de la Vía Láctea. EFE/ Alma/ S. Longmore- Observatorio Europeo Austral

El gas molecular frío fluye a lo largo de filamentos que alimentan grupos de materia a partir de los cuales pueden crecer estrellas.

En las afueras de la Vía Láctea se conoce cómo ocurre este proceso, pero dentro de la región central los eventos son mucho más extremos.

"La CMZ alberga algunas de las estrellas más masivas conocidas en nuestra galaxia, muchas de las cuales viven rápido y mueren jóvenes, terminando sus vidas en potentes explosiones de supernovas e incluso hipernovas", afirmó el líder de ACES, Steve Longmore, profesor de Astrofísica en la Universidad John Moores de Liverpool (Reino Unido).

Con ACES, la comunidad astronómica espera comprender mejor cómo influyen estos fenómenos en el nacimiento de las estrellas y si nuestras teorías de formación estelar se mantienen en entornos extremos.

"Al estudiar cómo nacen las estrellas en la CMZ, también podemos obtener una imagen más clara de cómo crecieron y evolucionaron las galaxias", agregó Longmore.

"Creemos que la región comparte muchas características con las galaxias del universo temprano, donde las estrellas se formaban en entornos caóticos y extremos", indicó además.

