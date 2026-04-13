Pruebas en condiciones reales: Cómo los sistemas híbridos están reduciendo el costo de uso ante el alza del combustible

En medio del encarecimiento constante de los combustibles, el costo de mantener un vehículo se ha vuelto un criterio determinante para los consumidores. Ante este panorama, la industria automotriz comienza a dejar de centrarse únicamente en promesas tecnológicas para enfocarse en resultados comprobables en condiciones reales de manejo.

Bajo esta lógica, las marcas OMODA y JAECOO, pertenecientes a Chery International, han desarrollado una serie de pruebas globales para evaluar su Sistema Súper Híbrido (SHS). Estas evaluaciones se han llevado a cabo en distintos entornos, desde rutas de alta montaña hasta regiones con climas tropicales y temperaturas extremas.

Los resultados obtenidos buscan ofrecer una perspectiva más cercana al uso cotidiano, permitiendo medir el rendimiento real de la tecnología híbrida más allá de los entornos controlados de laboratorio. Este enfoque responde a una demanda creciente por parte de los usuarios, quienes buscan soluciones eficientes, confiables y adaptadas a las condiciones del día a día.

Ecuador: prueba en altitud, curvas y clima extremo

Entre el 28 y el 30 de marzo de 2026, la marca realizó una prueba de resistencia en Ecuador, uno de los entornos más exigentes para la operación de vehículos debido a su combinación de altitud, curvas constantes y variaciones climáticas.

El recorrido partió de Quito, atravesó Cuenca y Tena, y concluyó en San Pablo . Durante el trayecto, modelos como JAECOO 7 SHS-P y OMODA 5 SHS-H fueron sometidos a condiciones que pusieron a prueba tanto la eficiencia como la autonomía del sistema.

En este contexto, JAECOO 7 SHS-P alcanzó una autonomía de hasta mil 340 kilómetros por carga, con un consumo aproximado de 4.48 L/100 km, lo que representa una reducción cercana al 40% en costos de combustible frente a vehículos tradicionales de combustión. En términos anuales, este desempeño puede traducirse en ahorros estimados de entre 800 y mil euros para un usuario promedio.

Por su parte, OMODA 5 SHS-H, que no requiere recarga externa, logró una autonomía de mil un kilómetros con un consumo aproximado de 5.1 L/100 km, superando el desempeño de SUV a gasolina comparables dentro de su segmento. Este tipo de configuración responde a usuarios que buscan eficiencia sin modificar sus hábitos de carga o uso.

Validación global y desempeño consistente en distintos mercados

Más allá de una prueba puntual, los resultados forman parte de un programa global de validación en el que han participado 114 medios de 16 países, acumulando más de 100 mil kilómetros de pruebas en condiciones reales.

Los datos obtenidos muestran un patrón consistente en distintos entornos:· En México, la autonomía combinada alcanzó mil 613.1 kilómetros, incluso con variaciones de altitud y condiciones de manejo mixtas.

En el sudeste asiático , bajo climas cálidos y alta humedad, se registraron hasta 1,427 kilómetros

, bajo climas cálidos y alta humedad, se registraron hasta 1,427 kilómetros En Europa , en recorridos que combinan autopistas y entornos urbanos, se superaron los 1,353 kilómetros

, en recorridos que combinan autopistas y entornos urbanos, se superaron los 1,353 kilómetros En Brasil , en terrenos montañosos, se alcanzaron 1,453.9 kilómetros

, en terrenos montañosos, se alcanzaron 1,453.9 kilómetros En Polonia, bajo temperaturas bajas y condiciones de carga completa, se registraron 1,260 kilómetros

Estos resultados apuntan a una de las principales ventajas de los sistemas híbridos: la capacidad de mantener un desempeño estable independientemente del entorno, reduciendo la variabilidad que suele afectar a otros tipos de motorización.

Menor gasto y mayor autonomía

El valor de estos resultados no se limita a las cifras de autonomía o consumo, sino a su impacto directo en el uso cotidiano. Menor frecuencia de carga o recarga, reducción en el gasto mensual de combustible y mayor previsibilidad en trayectos largos se convierten en beneficios tangibles para el usuario.

En este sentido, la tecnología híbrida comienza a posicionarse como una alternativa de transición y una solución funcional para mercados donde la infraestructura eléctrica aún no es homogénea o donde el costo del combustible continúa al alza.

De la validación técnica a la adopción de mercado

El desempeño en pruebas también encuentra correlación en el comportamiento del mercado. OMODA y JAECOO tienen presencia en 64 mercados a nivel global, con una adopción particularmente relevante en Europa.

De acuerdo con datos de Autovista24, plataforma de análisis bajo J.D. Power, JAECOO alcanzó una participación de 4.1% en el segmento PHEV en Europa a enero de 2026, con entregas mensuales superiores a 4 mil unidades, posicionándose entre los principales jugadores del segmento.

Este desempeño refleja una tendencia clara: la elección de los usuarios comienza a alinearse con soluciones que combinan eficiencia energética, autonomía extendida y facilidad de uso.

Siguiente paso: Pruebas a mayor escala

Como parte de esta estrategia, OMODA y JAECOO anunciaron el inicio de un nuevo programa de validación a mayor escala: un "Super Hybrid Marathon" que se llevará a cabo en nueve países, con el objetivo de seguir evaluando el desempeño de sus sistemas híbridos en condiciones reales.

Más allá de la demostración tecnológica, este tipo de ejercicios responde a una lógica cada vez más relevante en la industria: la necesidad de trasladar la innovación del laboratorio al uso cotidiano, con datos que permitan entender el impacto real en la experiencia del usuario.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30 mil unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad. OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa. Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

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