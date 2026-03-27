Astronautas de Artemis II: 'El mundo ha esperado mucho tiempo' para volver a la Luna

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II arribaron este viernes al Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, como parte de la fase final de preparación para el lanzamiento previsto la próxima semana, que marcará el regreso de una misión tripulada a la órbita lunar tras más de medio siglo.

El comandante de la misión, Reid Wiseman, expresó el entusiasmo del equipo por participar en una operación histórica que busca sentar las bases para futuras exploraciones humanas más allá de la Tierra. La misión forma parte del programa NASA destinado a retomar la exploración lunar con tecnologías más avanzadas y objetivos científicos de largo plazo.

La tripulación está integrada además por los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes llegaron al complejo a bordo de aeronaves de entrenamiento T-38 Talon, utilizadas habitualmente para la preparación de vuelos espaciales.

Durante su comparecencia ante medios de comunicación, los astronautas destacaron que, aunque el cohete y los sistemas de misión se encuentran listos, el calendario de lanzamiento se mantiene sujeto a ajustes en función de las condiciones meteorológicas y revisiones técnicas de última hora, por lo que no se descartan posibles retrasos de entre 24 y 48 horas.

¿Por qué es importante la misión Artemis?

Artemis II representa un paso clave en los planes de exploración espacial de la NASA, al tratarse de la primera misión tripulada del programa Artemis, cuyo objetivo es establecer una presencia humana sostenida en la Luna y desarrollar las capacidades necesarias para futuras misiones a Marte.

Glover subrayó que: "Nos enfocamos en el entrenamiento, la preparación y la seguridad". Destacó el papel de las familias y del equipo de apoyo en tierra durante todo el proceso.

La misión Artemis II ha sufrido varios aplazamientos en los últimos meses debido a revisiones técnicas y de seguridad, especialmente relacionadas con sistemas de la nave Orion y otros elementos del programa, lo que llevó a la NASA a retrasar el calendario inicial para garantizar la fiabilidad del vuelo.

Sin embargo, los astronautas coincidieron en que estos retrasos han reforzado su preparación. Koch resaltó el impacto motivador de los avances en el programa Artemis y la futura exploración de Marte. "Ha sido inspirador y nos ha impulsado aún más", señaló.

Koch habló del carácter colectivo de la misión, como en "una carrera de relevos (donde) solo tenemos éxito si las siguientes misiones también lo tienen". Explicó que Artemis II es un paso clave para preparar el camino hacia el alunizaje previsto en Artemis III.

Por su parte, Hansen puso el foco en la cooperación internacional. "No se trata de ser los primeros, sino de asegurarse de que no somos los últimos", afirmó, y destacó los socios de Canadá y la Agencia Espacial Europea.

El regreso tras Apolo

Artemis II será la primera misión tripulada en más de medio siglo de un programa que busca devolver astronautas a la superficie lunar por primera vez desde la era del Apolo. Los cuatro tripulantes viajarán a bordo de la cápsula Orion en un vuelo alrededor de la Luna, con el objetivo de probar los sistemas de navegación, comunicaciones y seguridad antes de futuras misiones de alunizaje.

El vuelo tripulado tiene además un marcado carácter histórico. Glover se convertirá en el primer hombre de raza negra en viajar a la Luna; Koch será la primera mujer en formar parte de una misión lunar, y Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, será el primer no estadounidense en viajar a las proximidades del satélite.

La misión, que incluirá maniobras complejas y pruebas en órbita lunar, permitirá también recopilar datos clave sobre el rendimiento de la nave y la respuesta de la tripulación en el espacio profundo, en lo que la NASA considera un ensayo fundamental antes de volver a poner al ser humano sobre la superficie de la Luna.

Artemis II abrirá una nueva etapa en la exploración espacial, con la mirada puesta no solo en la Luna, sino también en futuras misiones tripuladas a Marte.

TG