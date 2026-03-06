Oracle y OpenAI frenan expansión de su megacentro de datos en Texas, según reporte

Las compañías tecnológicas Oracle y OpenAI habrían decidido no ampliar el megacentro de datos dedicado a inteligencia artificial que construyen en el oeste de Texas, luego de que las conversaciones para asegurar el financiamiento adicional del proyecto se estancaran, de acuerdo con un reporte publicado este viernes.

La instalación forma parte del proyecto Stargate, una ambiciosa iniciativa impulsada por SoftBank, OpenAI y Oracle, en la que las empresas habían anunciado inversiones cercanas a los 500 mil millones de dólares, con el respaldo del Gobierno del presidente Donald Trump.

Sin embargo, la ampliación del complejo quedó en pausa después de meses de negociaciones marcadas por desacuerdos sobre la estructura de financiamiento y por ajustes en las necesidades tecnológicas de OpenAI para el desarrollo y operación de sus sistemas de Inteligencia Artificial, según el informe.

Una oportunidad para la competencia

La suspensión del proyecto abrió la puerta a que Meta Platforms Inc., matriz de Facebook e Instagram, analice ahora la posibilidad de ocupar el terreno donde se planeaba la expansión, informó Bloomberg. La empresa tecnológica estaría estudiando arrendar el sitio al desarrollador Crusoe , especializado en centros de datos y energía para cómputo de alto rendimiento.

El Gobierno de Trump tiene una relación cercana con los directivos de las principales empresas que desarrollan la IA en EU y la industria ha recibido miles de millones de dólares en contratos gubernamentales.

Las agencias gubernamentales desde el Pentágono o el Departamento de Seguridad Nacional han accedido, gracias a esta relación y apoyo de Trump a la industria, a la tecnología de IA para sus operaciones diarias.

El Pentágono, por ejemplo, ha firmado varios contratos de hasta 200 millones de dólares por empresa con firmas como OpenAl, Anthropic, Google Public Sector y xAI para acceder a sistemas destinados a misiones de seguridad nacional.

Texas podría convertirse en el mayor mercado para centros de datos del mundo para el 2030, superando a Virginia, gracias a su vasta extensión de tierra y menores regulaciones al sector privado, según varios análisis de la industria.

Este "boom" ha provocado el rechazo de parte de la ciudadanía y de grupos ambientales, debido al elevado consumo de agua de estos centros en un estado que enfrenta una crisis de agua a largo plazo.

TG