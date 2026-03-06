El ritmo al que se calienta la temperatura del planeta debido a las emisiones contaminantes se ha acelerado en la última década. Desde 2015, la tasa de calentamiento ha sido de 0.35 grados centígrados por década, frente a los menos de 0.2 grados de promedio entre 1970 y 2015.

Así lo recogen las conclusiones de un estudio publicado este viernes en la revista Geophysical Research Letters, liderado por investigadores del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK por sus siglas en inglés).

Tras eliminar de los modelos las influencias naturales conocidas sobre la temperatura global, los investigadores han detectado, por primera vez, una aceleración "estadísticamente muy significativa" del ritmo de calentamiento del planeta durante los últimos diez años.

En todos los conjuntos de datos, la aceleración del calentamiento comienza a hacerse evidente en 2013 o 2014.

Cabe destacar que el estudio examina la aceleración estadística del calentamiento, pero no investiga sus causas específicas.

Los autores avisan de que el impacto de esta aceleración del calentamiento es tremendamente trascendente: de continuar así, la temperatura del planeta rebasará el límite de aumento de 1.5 grados (respecto a temperaturas preindustriales) antes de 2030.

Una notable aceleración del calentamiento global desde 2015

Los investigadores han trabajado con los cinco grandes conjuntos de datos de temperatura global que maneja la ciencia; son los de instituciones como NASA, NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth, ERA5.

El análisis de datos de esas cinco plataformas no deja lugar a dudas: "Se ha producido una notable aceleración del calentamiento global desde 2015 con una certeza estadística superior al 98%", explica otro de los autores, Stefan Rahmstorf, investigador del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK) de Alemania.

"La velocidad con la que la Tierra continúe calentándose depende, en última instancia, de la rapidez con la que reduzcamos a cero las emisiones globales de dióxido de carbono procedentes de los combustibles fósiles", concluye Rahmstorf en un comunicado del PIK.

AS