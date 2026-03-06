Conoce la nueva consola de Xbox: todo lo que debes saber sobre Project Helix

Una ventana clara hacia el futuro de la Xbox fue abierta ayer con la confirmación del Project Helix, nombre clave de su próxima consola de videojuegos, la cual permitirá, por primera vez de forma plena, integrar los ecosistemas de consola y PC.

Fue Asha Sharma, directora ejecutiva de la dirección de videojuegos de Microsoft, quien adelantó en sus redes sociales qué se está cocinando en la empresa:

"Gran comienzo de mañana con el Equipo Xbox, donde hablamos sobre nuestro compromiso con el regreso de Xbox incluyendo Project Helix, el nombre clave para nuestra consola de próxima generación.

Project Helix será líder en rendimiento y reproducción de juegos de Xbox y PC. ¡Espero poder hablar más sobre esto con socios y estudios en mi primera GDC la semana que viene!"

El proyecto representa el primer gran paso de los nuevos líderes de la marca hacia lo que llaman el “regreso de Xbox”.

X/asha_shar

Una consola híbrida para una nueva generación

El concepto detrás de Project Helix gira en torno a una arquitectura híbrida. De acuerdo con reportes preliminares, la consola utilizaría un SoC desarrollado por AMD, conocido internamente como Magnus, diseñado para ejecutar videojuegos de PC y de Xbox en un mismo entorno.

La compañía, sin embargo, no ha revelado todavía detalles técnicos específicos sobre potencia, almacenamiento o fecha de lanzamiento. Lo que sí ha adelantado es que se tratará de un dispositivo "muy premium y de muy alta gama".

Los cambios dentro de Xbox

La revelación de Project Helix llega en un momento de transición para la marca. Recientemente se confirmó la salida de dos figuras clave en la historia reciente de Xbox: Phil Spencer y Sarah Bond, lo que abrió interrogantes sobre el rumbo de la división de videojuegos.

Con la llegada de Sharma como CEO, Microsoft busca reforzar su compromiso con el hardware y recuperar parte de la identidad que definió a Xbox desde sus inicios.

¿Qué anuncios se esperan en la GDC?

Del mensaje de Sharma se deduce que Microsoft dará más información en la Game Developers Conference (GDC), que se celebrará del 9 al 13 de marzo en San Francisco. El evento suele ser uno de los espacios donde la industria revela avances tecnológicos y nuevas herramientas para desarrolladores.

El contexto también añade presión al mercado del hardware. La industria enfrenta problemas de suministro, especialmente en memorias RAM afectadas por la creciente demanda de inteligencia artificial, lo que ha retrasado otros proyectos en el mismo sentido, como la Steam Machine de Valve, que se esperaba a inicios de este año y tnendrá que esperar hasta el segundo semestre.

