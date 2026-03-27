Nuevos emojis llegan a iPhone con iOS 26.4, conoce su significado

Si eres de los que ama expresar su estado de ánimo a través de stickers o emojis, tenemos una buena noticia para ti, porque la compañía estadounidense Apple ha lanzado oficialmente la actualización iOS 26.4, y con ella, una esperada colección de 163 nuevos iconos que prometen transformar la manera en que nos comunicamos por chat.Y aunque la mayoría son variaciones de tono de piel para figuras ya existentes, la actualización destaca por la inclusión de ocho conceptos totalmente inéditos que ya están disponibles para los usuarios de dispositivos iPhone. La selección de este año, basada en el estándar Unicode 17.0, incluye desde criaturas legendarias hasta instrumentos musicales.A continuación, te presentamos los nuevos emojis y lo que representa cada uno de ellos: Estos emojis no son exclusivos de los mensajes de texto tradicionales; también están disponibles en aplicaciones como iMessage y WhatsApp.Para utilizarlos, es necesario actualizar tu dispositivo a iOS 26.4, una versión gratuita compatible desde el iPhone 12 en adelante.Es importante notar que, si envías uno de estos nuevos iconos a alguien que no ha actualizado su equipo, la otra persona verá un signo de interrogación en su lugar, por lo que te recomendamos preguntar a la persona con la que mantienes conversaciones de manera regular si cuenta con dicha actualización. CT