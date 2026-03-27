Nuevos emojis llegan a iPhone con iOS 26.4, conoce su significado

Si eres de los que ama expresar su estado de ánimo a través de stickers o emojis, tenemos una buena noticia para ti, porque la compañía estadounidense Apple ha lanzado oficialmente la actualización iOS 26.4, y con ella, una esperada colección de 163 nuevos iconos que prometen transformar la manera en que nos comunicamos por chat.

Y aunque la mayoría son variaciones de tono de piel para figuras ya existentes, la actualización destaca por la inclusión de ocho conceptos totalmente inéditos que ya están disponibles para los usuarios de dispositivos iPhone.

Los protagonistas de tu teclado: Significado de los nuevos emojis

La selección de este año, basada en el estándar Unicode 17.0, incluye desde criaturas legendarias hasta instrumentos musicales.

A continuación, te presentamos los nuevos emojis y lo que representa cada uno de ellos:

Nube de pelea: Inspirada en los cómics y caricaturas clásicas, esta nube de polvo simboliza una discusión, caos o una situación fuera de control en tono de broma.

Inspirada en los cómics y caricaturas clásicas, esta nube de polvo simboliza una discusión, caos o una situación fuera de control en tono de broma. Cara distorsionada: Es la estrella de la actualización y muestra una expresión exagerada con ojos saltones. Se utiliza para representar sorpresa extrema, shock o para reaccionar de forma irónica ante situaciones abrumadoras.

Es la estrella de la actualización y muestra una expresión exagerada con ojos saltones. Se utiliza para representar sorpresa extrema, shock o para reaccionar de forma irónica ante situaciones abrumadoras. Deslizamiento de tierra: Un conjunto de rocas cayendo que se usa para expresar saturación emocional, eventos catastróficos que se salen de control, e inclusive un fenomeno geológico inesperado como lo es un sismo.

Un conjunto de rocas cayendo que se usa para expresar saturación emocional, eventos catastróficos que se salen de control, e inclusive un fenomeno geológico inesperado como lo es un sismo. Orca: Uno de los animales más solicitados por la comunidad, el cual transmite fuerza y una conexión profunda con la naturaleza.

Bailarín de ballet: Presentado con un diseño de género neutro y múltiples tonos de piel, este emoji aporta mayor diversidad a las expresiones artísticas.

Presentado con un diseño de género neutro y múltiples tonos de piel, este emoji aporta mayor diversidad a las expresiones artísticas. Cofre del tesoro: Lleno de joyas y oro, sirve para hablar de logros, recompensas o secretos guardados.

Lleno de joyas y oro, sirve para hablar de logros, recompensas o secretos guardados. Trombón: Suma un toque musical y de humor, asociándose al clásico sonido "wah-wah" irónico de las derrotas o de haber expresado ante una audiencia un mal chiste.

Suma un toque musical y de humor, asociándose al clásico sonido "wah-wah" irónico de las derrotas o de haber expresado ante una audiencia un mal chiste. Criatura peluda: Representa al legendario sasquatch, conocido coloquialmente como "Pie grande" y es ideal para temas de misterio o para esos momentos en los que "no sabes qué está pasando".

Disponibilidad y compatibilidad

Estos emojis no son exclusivos de los mensajes de texto tradicionales; también están disponibles en aplicaciones como iMessage y WhatsApp.

Para utilizarlos, es necesario actualizar tu dispositivo a iOS 26.4, una versión gratuita compatible desde el iPhone 12 en adelante.

Es importante notar que, si envías uno de estos nuevos iconos a alguien que no ha actualizado su equipo, la otra persona verá un signo de interrogación en su lugar, por lo que te recomendamos preguntar a la persona con la que mantienes conversaciones de manera regular si cuenta con dicha actualización.

CT