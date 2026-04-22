NASA revela sorprendentes nuevas fotos de la misión Artemis II

La NASA difundió recientemente una serie de impactantes imágenes obtenidas durante la misión Artemis II, en las que se aprecia una perspectiva poco común de la Tierra desde las cercanías de la Luna. El material fue compartido a través de sus plataformas oficiales, incluida la red social X, en el contexto de las actividades por el Día de la Tierra.

Las fotografías, que rápidamente se viralizaron en redes, muestran al planeta como un diminuto punto azul flotando en la inmensidad del espacio, además de escenas del paso de la nave por la órbita lunar y momentos clave de la misión tripulada. Este contenido forma parte del registro visual generado por los astronautas durante una expedición que marca el retorno de la humanidad al espacio profundo tras décadas.

Postales únicas desde la órbita lunar

Según información oficial, las imágenes fueron capturadas por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo de la nave Orion, durante su trayectoria alrededor de la Luna.

El material incluye vistas impresionantes de la Tierra a gran distancia, así como el fenómeno conocido como “Earthset”, cuando el planeta se oculta progresivamente detrás del horizonte lunar. Este tipo de registros, poco habituales en la historia de la exploración espacial, permite dimensionar la fragilidad y aislamiento de la Tierra en el universo.

La agencia espacial subrayó que estas fotografías tienen tanto valor científico como simbólico, al reforzar la idea de que nuestro planeta es el único hogar conocido para la humanidad.

It's our home.



This Earth Day, see our planet as our Artemis II astronauts saw it with these new images from the mission. pic.twitter.com/ne0ZwqtqOc— NASA (@NASA) April 22, 2026

Un paso decisivo hacia el regreso a la Luna

La misión Artemis II se realizó a inicios de abril de 2026 y representó el primer vuelo tripulado del programa Artemis, cuyo objetivo es llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar en los próximos años.

Durante la travesía, la tripulación se alejó a más de 400 mil kilómetros de la Tierra, superando registros históricos del programa Apolo. Asimismo, la nave Orion sobrevoló la cara oculta de la Luna, lo que implicó lapsos sin comunicación con el planeta.

Las imágenes captadas en este contexto adquieren relevancia histórica, ya que documentan una nueva etapa en la exploración espacial y servirán como referencia para futuras misiones, como Artemis III y Artemis IV, que contemplan incluso la presencia humana sostenida en la Luna.

Una nueva era en la exploración espacial

El programa Artemis, liderado por la NASA, tiene como propósito no solo regresar a la Luna, sino sentar las bases para futuras expediciones a Marte. A diferencia del programa Apolo, esta iniciativa incorpora tecnologías más avanzadas, cooperación internacional y una visión de exploración a largo plazo.

Artemis II es clave dentro de este plan, ya que funciona como una misión de prueba para evaluar sistemas esenciales como la navegación, el soporte vital y las comunicaciones en condiciones reales de espacio profundo.

A lo largo de la historia, fotografías como la “Earthrise” de 1968 han transformado la manera en que la humanidad percibe su propio planeta. En esa misma línea, las nuevas imágenes de Artemis II retoman ese legado al ofrecer una visión contemporánea de la Tierra desde el espacio.

Además de su valor visual, este material fortalece la divulgación científica y promueve la conciencia ambiental, especialmente en el marco del Día de la Tierra, cuando se subraya la importancia de proteger el entorno natural.

Con la publicación de estas imágenes, la NASA no solo exhibe los avances alcanzados en exploración espacial, sino que también acerca a la sociedad a una experiencia que antes parecía lejana. Las fotografías de Artemis II funcionan como un recordatorio visual del lugar que ocupa la Tierra en el universo y de la necesidad de preservarla en un momento decisivo para el futuro global.

YC