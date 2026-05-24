GTA VI: ¿Qué se sabe sobre el estreno del juego?

"Grand Theft Autos VI", la sexta entrega del popular videojuego desarrollado por Rockstar Games continúa dando de qué hablar entre las comunidades de jugadores a casi 6 meses de su lanzamiento, el próximo 19 de noviembre de 2026.

De acuerdo con una reciente entrevista a Strauss Zelnick, CEO de la desarrolladora de videojuegos Take-Two Interactive, el estreno de GTA VI continúa programado para noviembre, refrendando su compromiso con ofrecer una gran experiencia.

A raíz de la intensa expectativa difundida por jugadores, expertos calculan que las ventas superarán los 40 millones de unidades en el primer año. Además, su estreno estará bajo un control absoluto, dejando de lado los eventos de reseñas.

Según lo revelado en un correo interno de la cadena estadounidense Best Buy, la preventa física comenzaría el próximo lunes 18 de mayo, con la salida de un tercer tráiler del juego en redes y plataformas digitales.

Este periodo de reserva concluiría hasta el 21 de mayo, día en que Take-Two Interactive tendría una llamada para presentar resultados financieros. No obstante, especialistas señalan que la preventa puede ocurrir alrededor de julio o agosto.

Una de las incógnitas que más peso gana es el precio de salida. La institución financiera estadounidense Bank of America ha planteado la posibilidad de que la versión estándar de GTA VI se sitúe en los 80 dólares, esto es, cerca de 1,387 pesos mexicanos, sin contar impuestos añadidos.

Además de esta campaña promocional, otro rumor que circula en redes es respecto a las versiones del juego, pues algunos señalan que además de la edición Estándar, Deluxe y Ultimate/Premium, también se lanzará una versión para coleccionistas, pensada en una caja especial para los fans.

Finalmente, hasta el momento, la desarrolladora Rockstar Games no ha emitido un anuncio oficial sobre el inicio de las reservas. Sin embargo, diversos medios especializados aseguran que la campaña de marketing del juego comenzará durante el verano de 2026.

La nueva entrega de la franquicia estará ambientada en Leonida, una región inspirada en Florida, y marcará el regreso a Vice City. La historia seguirá a Lucia Caminos y Jason Duval, dos protagonistas envueltos en una trama criminal al estilo "Bonnie and Clyde".

Ambos se verán atrapados en medio de una conspiración criminal y será obligados a depender más que nunca el uno del otro. Rockstar también confirmó que GTA 6 llegará inicialmente solo a consolas de PlayStation 5 y Xbox Series X/S, mientras que la versión para PC todavía no tiene fecha oficial.

MF