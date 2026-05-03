Las mejoras del Samsung Galaxy S26 que llegan a otros celulares con One UI 8.5

La serie Galaxy S26 no solo elevó el estándar en potencia y funciones inteligentes, también marcó el rumbo de lo que otros dispositivos de la marca comenzarán a recibir. Ahora, Samsung busca que esa experiencia no se quede exclusiva en su gama más reciente, llevando varias de sus herramientas estrella a modelos anteriores mediante la actualización One UI 8.5.

Una actualización que democratiza la experiencia premium

El nuevo software One UI 8.5 empieza a expandirse con la promesa de trasladar varias de las innovaciones del Galaxy S26 a otros equipos. Filtraciones confiables apuntan a que esta capa no solo incluye ajustes menores, sino funciones clave impulsadas por inteligencia artificial que transforman la forma de usar el teléfono en el día a día.

La estrategia es clara: mantener vigentes sus dispositivos más recientes, extendiendo su vida útil con mejoras profundas que van más allá de simples parches.

Funciones heredadas del Galaxy S26 que marcan la diferencia

Entre las herramientas más relevantes que comienzan a llegar, destacan varias enfocadas en automatización, productividad y creatividad:

Call Screening: responde automáticamente llamadas de números desconocidos, identifica al interlocutor, transcribe la conversación en tiempo real y resume la información para decidir si contestar o no.

responde automáticamente llamadas de números desconocidos, identifica al interlocutor, transcribe la conversación en tiempo real y resume la información para decidir si contestar o no. AI Select: reemplaza a Smart Select con una respuesta inmediata basada en IA, permitiendo traducir textos, crear GIF o interactuar con contenido sin pasos intermedios.

reemplaza a Smart Select con una respuesta inmediata basada en IA, permitiendo traducir textos, crear GIF o interactuar con contenido sin pasos intermedios. Audio Eraser: elimina o reduce ruidos de fondo en tiempo real mientras se reproduce contenido, incluso en apps externas, no solo en videos grabados.

elimina o reduce ruidos de fondo en tiempo real mientras se reproduce contenido, incluso en apps externas, no solo en videos grabados. Creative Studio: genera imágenes y stickers personalizados con inteligencia artificial para quienes buscan mayor personalización.

genera imágenes y stickers personalizados con inteligencia artificial para quienes buscan mayor personalización. Photo Assist: edición avanzada de fotos mediante IA generativa, con opciones como cambiar fondos, ajustar iluminación o eliminar elementos usando comandos de texto.

Los Galaxy que recibirán estas mejoras

Samsung ya perfila qué dispositivos serán compatibles con estas novedades, empezando por sus gamas más recientes:

Serie Galaxy S25: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra y S25 FE recibirán el paquete completo de funciones.

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra y S25 FE recibirán el paquete completo de funciones. Serie Galaxy S24: Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra también están contemplados en el despliegue.

Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra también están contemplados en el despliegue. Plegables: Galaxy Z Fold7, Z Fold6, Z Flip7 y Z Flip6 se suman a la lista de actualización.

Además, existe la posibilidad de que otros modelos, como algunos de la serie Galaxy S23 o la gama Galaxy A, accedan parcialmente a estas herramientas, aunque Samsung aún no lo confirma de manera oficial.

Descuentos y beneficios indirectos para el usuario

Aunque no se trata de rebajas económicas tradicionales, la llegada de One UI 8.5 implica ventajas claras que funcionan como “descuentos tecnológicos”:

Acceso a funciones premium sin cambiar de dispositivo

Mayor vida útil del smartphone

Ahorro al evitar comprar un modelo más reciente

Mejora en productividad y automatización sin costo adicional

Experiencia de inteligencia artificial sin suscripciones extra

Con la beta pública programada para inicios de este mes, será cuestión de tiempo para conocer el alcance definitivo de One UI 8.5. Lo que ya es evidente es que Samsung apuesta por fortalecer su ecosistema, llevando lo mejor del Galaxy S26 a una base mucho más amplia de usuarios.

EE