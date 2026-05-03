Las mejoras del Samsung Galaxy S26 que llegan a otros celulares con One UI 8.5

La serie Galaxy S26 no solo elevó el estándar en potencia y funciones inteligentes, también marcó el rumbo de lo que otros dispositivos de la marca comenzarán a recibir. Ahora, Samsung busca que esa experiencia no se quede exclusiva en su gama más reciente, llevando varias de sus herramientas estrella a modelos anteriores mediante la actualización One UI 8.5.El nuevo software One UI 8.5 empieza a expandirse con la promesa de trasladar varias de las innovaciones del Galaxy S26 a otros equipos. Filtraciones confiables apuntan a que esta capa no solo incluye ajustes menores, sino funciones clave impulsadas por inteligencia artificial que transforman la forma de usar el teléfono en el día a día. La estrategia es clara: mantener vigentes sus dispositivos más recientes, extendiendo su vida útil con mejoras profundas que van más allá de simples parches. Entre las herramientas más relevantes que comienzan a llegar, destacan varias enfocadas en automatización, productividad y creatividad:Samsung ya perfila qué dispositivos serán compatibles con estas novedades, empezando por sus gamas más recientes:Además, existe la posibilidad de que otros modelos, como algunos de la serie Galaxy S23 o la gama Galaxy A, accedan parcialmente a estas herramientas, aunque Samsung aún no lo confirma de manera oficial.Aunque no se trata de rebajas económicas tradicionales, la llegada de One UI 8.5 implica ventajas claras que funcionan como “descuentos tecnológicos”:Con la beta pública programada para inicios de este mes, será cuestión de tiempo para conocer el alcance definitivo de One UI 8.5. Lo que ya es evidente es que Samsung apuesta por fortalecer su ecosistema, llevando lo mejor del Galaxy S26 a una base mucho más amplia de usuarios. EE