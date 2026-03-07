¡Tenemos buenas noticias que informarte! La compañía de telecomunicaciones más grande a nivel nacional, ha anunciado un incremento masivo en el ancho de banda de sus servicios de fibra óptica para los hogares y negocios de México, no obstante, esto no tendrá un aumento en el costo mensual del servicio. El día de ayer el director general de Telmex, Héctor Slim Seade, confirmó a través de redes sociales una actualización significativa en la oferta comercial de la compañía. Con esta medida se contempla un incremento en la velocidad de navegación de los paquetes Infinitum, para atender la creciente demanda de datos por parte de los usuarios. Sin embargo, es importante el resaltar que esta actualización beneficia únicamente a cinco segmentos de la oferta actual de Infinitum. Si quieres conocer si tú eres acreedor a este nuevo rendimiento en tu internet, a continuación te brindaremos un listado de los paquetes que se verán afectados: Es importante destacar que los paquetes que migran a 120, 150, 250 y 350 Megas contarán con una conexión simétrica, lo que significa que tendrán la misma velocidad de subida y de bajada, lo cual a nivel de emisión y recepción es una ventaja muy favorable para el usuario. A pesar del aumento en el rendimiento, la estructura de precios se mantendrá de manera inalterada, lo que mejora directamente la relación costo-beneficio para el usuario.Los precios mensuales ante este cambio quedarán de la siguiente manera: CT