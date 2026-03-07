¡Tenemos buenas noticias que informarte! La compañía de telecomunicaciones más grande a nivel nacional, ha anunciado un incremento masivo en el ancho de banda de sus servicios de fibra óptica para los hogares y negocios de México, no obstante, esto no tendrá un aumento en el costo mensual del servicio.

El día de ayer el director general de Telmex, Héctor Slim Seade, confirmó a través de redes sociales una actualización significativa en la oferta comercial de la compañía. Con esta medida se contempla un incremento en la velocidad de navegación de los paquetes Infinitum, para atender la creciente demanda de datos por parte de los usuarios.

Cambios en las velocidades de navegación

Sin embargo, es importante el resaltar que esta actualización beneficia únicamente a cinco segmentos de la oferta actual de Infinitum. Si quieres conocer si tú eres acreedor a este nuevo rendimiento en tu internet, a continuación te brindaremos un listado de los paquetes que se verán afectados:

80 Megas aumentan a 120 Megas

100 Megas aumentan a 150 Megas

150 Megas aumentan a 250 Megas

250 Megas aumentan a 350 Megas

350 Megas aumentan a 500 Megas

Es importante destacar que los paquetes que migran a 120, 150, 250 y 350 Megas contarán con una conexión simétrica, lo que significa que tendrán la misma velocidad de subida y de bajada, lo cual a nivel de emisión y recepción es una ventaja muy favorable para el usuario.

Tarifas congeladas y beneficios inmediatos

A pesar del aumento en el rendimiento, la estructura de precios se mantendrá de manera inalterada, lo que mejora directamente la relación costo-beneficio para el usuario.

Los precios mensuales ante este cambio quedarán de la siguiente manera:

Paquete de entrada (120 Megas): $349 pesos (solo internet) y $389 pesos (con telefonía).

$349 pesos (solo internet) y $389 pesos (con telefonía). Paquete intermedio (250 Megas): $449 pesos (solo internet) y $499 pesos (con telefonía).

$449 pesos (solo internet) y $499 pesos (con telefonía). Paquete tope de gama (500 Megas): $549 pesos (solo internet) y $649 pesos (con telefonía).

