La inteligencia artificial (IA), según la define la página Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, es un sistema de software (y posiblemente también de hardware) diseñado por humanos que, ante un objetivo complejo, actúan en la dimensión física o digital.

La IA es un campo de la informática enfocado en crear sistemas que puedan realizar tareas que, normalmente, requieren inteligencia humana, tales como:

El aprendizaje

El razonamiento

La percepción

Estos sistemas pueden percibir su entorno, razonar sobre el conocimiento, procesar la información derivada de los datos proporcionados y tomar decisiones para lograr un objetivo dado desde el inicio de la interacción.

¿Cómo funciona una IA?

Las inteligencias artificiales utilizan algoritmos y modelos matemáticos para procesar grandes cantidades de datos y tomar decisiones.

Dichas decisiones están basadas en patrones y reglas establecidas a través del aprendizaje automático, que es la capacidad de una máquina para aprender de forma autónoma a partir de datos sin ser programada específicamente para hacerlo.

Las inteligencias artificiales gratuitas y disponibles en internet, como ChatGPT, Gemini o Dall-E, toman dichos datos de todos los sitios disponibles, desde los cuales aprenden y recaban la información necesaria para completar las tareas específicas asignadas.

De esta manera, la IA puede mejorar su precisión y eficiencia con el tiempo.

¿Cómo hablar con una inteligencia artificial?

A continuación, te compartimos algunas recomendaciones para dar instrucciones a la IA que utilices, ya sea para generar conversación, imágenes, vídeos o tareas específicas.

Para ello debes saber qué es un prompt. Se trata de una instrucción o una solicitud dada a la IA para que realice una tarea o proporcione información.

Estas instrucciones pueden ser simples o complejas .

Recomendaciones para hablar con una IA

Sé específico y claro: Proporciona detalles precisos ; esto ayudará a la IA a comprender mejor la tarea y podrá realizarla de manera más eficiente. Si la IA no entiende lo que se le está pidiendo, puede proporcionar resultados inexactos. Proporciona información relevante: Cuanta más información relevante se proporcione, más precisa será la respuesta de la IA, por lo que debes evitar las generalidades y las ambigüedades . Aporta retroalimentación: Si la IA llegara a proporcionarte una respuesta inexacta o no relevante, retroalimentarla sobre lo que se esperaba o lo que se necesitaba puede ayudarla a comprender mejor la tarea y mejorar su rendimiento en el futuro, tanto para ti como para futuros usuarios.

Te recomendamos que no temas ni evadas el uso de la IA , pues es una herramienta útil para tu vida diaria.

Tanto en la escuela, en el trabajo o en el hogar, puede proporcionarte información, ideas, perspectivas y aclaraciones acerca de los temas que más te interesan.

Con información de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Lee también: Rechazan informe de la ONU por omitir avances contra desapariciones forzadas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF