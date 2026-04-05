Domingo, 05 de Abril 2026

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Tecnología | Inteligencia artificial

Tres recomendaciones para comunicarte con una inteligencia artificial

La IA es una herramienta útil y amigable para realizar tareas, por lo que aquí te decimos cómo puedes comenzar a utilizarla para facilitar tus actividades del día a día 

Por: Fabián Flores

Conoce tres útiles recomendaciones para comunicarte efectivamente al momento de utilizar una inteligencia artificial. ESPECIAL / UNSPLASH / POSSESSED PHOTOGRAPHY / CANVA

Conoce tres útiles recomendaciones para comunicarte efectivamente al momento de utilizar una inteligencia artificial. ESPECIAL / UNSPLASH / POSSESSED PHOTOGRAPHY / CANVA

La inteligencia artificial (IA), según la define la página Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, es un sistema de software (y posiblemente también de hardware) diseñado por humanos que, ante un objetivo complejo, actúan en la dimensión física o digital.

La IA es un campo de la informática enfocado en crear sistemas que puedan realizar tareas que, normalmente, requieren inteligencia humana, tales como:

  • El aprendizaje
  • El razonamiento 
  • La percepción

Estos sistemas pueden percibir su entorno, razonar sobre el conocimiento, procesar la información derivada de los datos proporcionados y tomar decisiones para lograr un objetivo dado desde el inicio de la interacción.

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¿Cómo funciona una IA?

Las inteligencias artificiales utilizan algoritmos y modelos matemáticos para procesar grandes cantidades de datos y tomar decisiones.

Dichas decisiones están basadas en patrones y reglas establecidas a través del aprendizaje automático, que es la capacidad de una máquina para aprender de forma autónoma a partir de datos sin ser programada específicamente para hacerlo.

Las inteligencias artificiales gratuitas y disponibles en internet, como ChatGPT, Gemini o Dall-E, toman dichos datos de todos los sitios disponibles, desde los cuales aprenden y recaban la información necesaria para completar las tareas específicas asignadas.

De esta manera, la IA puede mejorar su precisión y eficiencia con el tiempo.

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¿Cómo hablar con una inteligencia artificial?

A continuación, te compartimos algunas recomendaciones para dar instrucciones a la IA que utilices, ya sea para generar conversación, imágenes, vídeos o tareas específicas.

Para ello debes saber qué es un prompt. Se trata de una instrucción o una solicitud dada a la IA para que realice una tarea o proporcione información.

Estas instrucciones pueden ser simples o complejas.

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Recomendaciones para hablar con una IA

  1. Sé específico y claro: Proporciona detalles precisos; esto ayudará a la IA a comprender mejor la tarea y podrá realizarla de manera más eficiente. Si la IA no entiende lo que se le está pidiendo, puede proporcionar resultados inexactos.
  2. Proporciona información relevante: Cuanta más información relevante se proporcione, más precisa será la respuesta de la IA, por lo que debes evitar las generalidades y las ambigüedades.
  3. Aporta retroalimentación: Si la IA llegara a proporcionarte una respuesta inexacta o no relevante, retroalimentarla sobre lo que se esperaba o lo que se necesitaba puede ayudarla a comprender mejor la tarea y mejorar su rendimiento en el futuro, tanto para ti como para futuros usuarios.

Te recomendamos que no temas ni evadas el uso de la IA, pues es una herramienta útil para tu vida diaria.

Tanto en la escuela, en el trabajo o en el hogar, puede proporcionarte información, ideas, perspectivas y aclaraciones acerca de los temas que más te interesan.

Con información de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

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