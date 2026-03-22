Globant es una empresa nativa digital que ayuda a las organizaciones a prosperar en un futuro impulsado por lo digital y la inteligencia artificial, y PharmaMar, líder mundial en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de fármacos anticancerígenos de origen marino, anunciaron una nueva colaboración diseñada para acelerar el descubrimiento de medicamentos contra el cáncer mediante la IA.

A través de Globant Enterprise AI, ambas organizaciones han creado un sistema de IA multiagente que ofrece más del 90 % de precisión en la recuperación de datos complejos y reduce el tiempo necesario para obtener información clave hasta en 15 veces, ayudando a los científicos a seleccionar candidatos a fármacos con alto potencial para su desarrollo clínico en una fracción del tiempo que se requería anteriormente.

La plataforma es capaz de analizar grandes volúmenes de fuentes de datos científicos, regulatorios y clínicos para apoyar la toma de decisiones en todo el ecosistema de I+D de PharmaMar y permitir flujos de trabajo continuos y de autoaprendizaje.

¿Cómo funciona este sistema?

Más de 20 agentes digitales especializados trabajan en las áreas preclínica, clínica, regulatoria, comercial y estratégica, uniendo la creatividad humana y la precisión de las máquinas en la lucha contra el cáncer. Cada agente colabora dentro de la arquitectura segura de GEAI para procesar documentos, simular escenarios y clasificar los activos farmacéuticos más prometedores.

El sistema permite revisar más de 4 mil 500 documentos de investigación para priorizar las 10 combinaciones tratamiento-indicación más viables de entre más de 8 mil posibilidades, un trabajo que habría llevado meses a los investigadores humanos.

Este sistema inteligente integra información de bases de datos internas, publicaciones científicas y fuentes regulatorias globales como la FDA y la EMA, lo que permite a los equipos de PharmaMar identificar combinaciones de tratamiento prometedoras y tomar decisiones más informadas y rápidas.

"El descubrimiento de fármacos siempre ha sido una carrera contrarreloj, y en oncología ese tiempo puede significarlo todo", afirmó el Dr. Javier Jiménez, Chief Medical Officer de PharmaMar. "Al integrar las tecnologías de IA de Globant, podemos procesar datos de miles de documentos en segundos, simular escenarios y centrar nuestros esfuerzos de investigación allí donde tienen el mayor potencial para marcar una diferencia para los pacientes".

Más allá de la velocidad y la eficiencia, la colaboración refuerza la capacidad de PharmaMar para reutilizar el conocimiento institucional y fomenta una nueva cultura de innovación digital en sus equipos . En la próxima fase del proyecto, PharmaMar prevé ampliar estas capacidades para permitir la generación de hipótesis, verificaciones de cumplimiento normativo en tiempo real y la creación automatizada de contenidos para informes científicos.

"La visión de PharmaMar demuestra lo que es posible cuando la inteligencia humana y los sistemas de IA trabajan codo con codo", señaló Ariel Capone, CEO del Healthcare and Life Sciences AI Studio de Globant. "Al aprovechar la IA agéntica, estamos construyendo un nuevo modelo para el descubrimiento de fármacos; uno que aporta precisión y escalabilidad a un campo que impacta directamente en millones de vidas".

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AL