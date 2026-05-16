¿La adicción a los videojuegos es un trastorno mental? La respuesta directa y contundente de la comunidad científica internacional es sí. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio un paso histórico al reconocer oficialmente el "trastorno por uso de videojuegos" como una enfermedad mental legítima que requiere atención clínica.

Esta nueva condición clínica fue incluida formalmente en la CIE-11 (Clasificación Internacional de Enfermedades). Este es el documento global más importante que guía a los profesionales de la salud para diagnosticar padecimientos, marcando un antes y un después en la psicología moderna.

Sin embargo, es vital entender que no todos los jugadores intensivos están enfermos. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA), a través de su manual DSM-5, todavía clasifica esta conducta como una condición clínica que requiere mucha más investigación antes de unificar criterios definitivos.

¿Cuándo se cruza la peligrosa línea hacia la adicción real a los videojuegos?

El diagnóstico profesional no se basa únicamente en la cantidad de horas que un joven pasa frente a la pantalla. El enfoque clínico se centra principalmente en la pérdida absoluta de control y en cómo el juego deteriora la vida diaria .

Para que un especialista certificado en Guadalajara o en cualquier otra parte del mundo emita un diagnóstico positivo, el comportamiento destructivo debe ser evidente y constante durante al menos 12 meses continuos, descartando así episodios aislados de uso excesivo.

Las consecuencias de este trastorno deben ser verdaderamente severas, afectando de manera directa el ámbito personal, familiar, social, educativo u ocupacional del paciente. Si el jugador abandona sus estudios o se aísla por completo de su familia, es una señal de alerta innegable .

Síntomas clave y tips rápidos para identificar el problema en casa

Los expertos en salud mental recomiendan a los padres observar tres señales fundamentales: la falta de control sobre el tiempo de juego, la prioridad creciente que se le da a los videojuegos sobre otros intereses vitales y la continuación del juego pese a las consecuencias negativas evidentes .

Si notas estos comportamientos alarmantes en tu entorno, aplica esta lista de tips rápidos:

1) Establece límites de tiempo muy claros para el juego.

2) Fomenta activamente las actividades físicas al aire libre.

3) Mantén las consolas fuera de las habitaciones para evitar el aislamiento.

4) Busca siempre un diálogo empático sin confrontación directa.

¿Cómo y dónde buscar ayuda profesional para superar este trastorno?

El tratamiento adecuado siempre debe ser guiado por un psicólogo o psiquiatra que esté altamente especializado en adicciones tecnológicas. La terapia Gestalt es una herramienta efectiva para modificar estos patrones de comportamiento destructivos y devolver el control al paciente.

En México, diversas instituciones de salud pública y clínicas privadas ya ofrecen protocolos de intervención específicos para tratar esta nueva condición. Reconocer el problema a tiempo y actuar sin estigmas es el primer gran paso para recuperar el bienestar mental y la armonía familiar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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