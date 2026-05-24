Esta es la forma correcta de reiniciar un iPhone y solucionar fallas comunes

Los teléfonos de Apple pueden presentar problemas temporales como aplicaciones congeladas, lentitud o errores de conexión. En muchos casos, reiniciar el dispositivo correctamente ayuda a solucionar estas fallas sin borrar información personal.

El proceso puede cambiar dependiendo del modelo de iPhone, especialmente entre los equipos más recientes y los que todavía cuentan con botón de inicio.

¿Por qué es importante reiniciar un iPhone?

Reiniciar el celular permite cerrar procesos que podrían estar causando errores en el sistema. También ayuda a mejorar el rendimiento del dispositivo y corregir problemas menores relacionados con aplicaciones, señal o batería.

Además, un reinicio no elimina fotografías, videos, contactos ni aplicaciones instaladas.

Pasos para reiniciar un iPhone con Face ID

Los modelos más recientes, como iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 y posteriores, utilizan este método:

Mantén presionado el botón lateral junto con cualquiera de los botones de volumen.

Espera a que aparezca la opción “deslizar para apagar”.

Desliza el control para apagar el dispositivo.

Espera unos segundos.

Mantén presionado nuevamente el botón lateral hasta que aparezca el logotipo de Apple.

Cómo reiniciar un iPhone con botón de inicio

En modelos antiguos como iPhone SE, iPhone 8 o anteriores, el proceso es diferente:

Mantén presionado el botón lateral o superior.

Cuando aparezca la opción de apagado, desliza para apagar el equipo.

Espera unos segundos.

Enciende el dispositivo manteniendo presionado el mismo botón hasta que aparezca el logotipo de Apple.

Cómo hacer un reinicio forzado en iPhone

Cuando la pantalla se congela o el celular deja de responder, se recomienda realizar un reinicio forzado.

Pasos para reinicio forzado en iPhone recientes

Presiona rápidamente el botón de subir volumen.

Presiona rápidamente el botón de bajar volumen.

Mantén presionado el botón lateral.

Suelta el botón cuando aparezca el logotipo de Apple.

Este procedimiento puede ayudar cuando el dispositivo no responde al tacto o presenta errores repentinos.

¿Reiniciar un iPhone borra información?

No. Reiniciar o forzar el reinicio de un iPhone no elimina archivos personales ni configuraciones. Solo reinicia el sistema operativo del dispositivo para corregir fallas temporales.

Recomendaciones para mantener un iPhone funcionando correctamente

Apple recomienda mantener actualizado iOS, evitar llenar por completo el almacenamiento del teléfono y reiniciar el dispositivo ocasionalmente para mejorar su desempeño y estabilidad.

MF