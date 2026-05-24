Esta es la forma correcta de reiniciar un iPhone y solucionar fallas comunes

Los teléfonos de Apple pueden presentar problemas temporales como aplicaciones congeladas, lentitud o errores de conexión. En muchos casos, reiniciar el dispositivo correctamente ayuda a solucionar estas fallas sin borrar información personal.El proceso puede cambiar dependiendo del modelo de iPhone, especialmente entre los equipos más recientes y los que todavía cuentan con botón de inicio.Reiniciar el celular permite cerrar procesos que podrían estar causando errores en el sistema. También ayuda a mejorar el rendimiento del dispositivo y corregir problemas menores relacionados con aplicaciones, señal o batería.Además, un reinicio no elimina fotografías, videos, contactos ni aplicaciones instaladas.Los modelos más recientes, como iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 y posteriores, utilizan este método:En modelos antiguos como iPhone SE, iPhone 8 o anteriores, el proceso es diferente:Cuando la pantalla se congela o el celular deja de responder, se recomienda realizar un reinicio forzado.Pasos para reinicio forzado en iPhone recientesEste procedimiento puede ayudar cuando el dispositivo no responde al tacto o presenta errores repentinos.No. Reiniciar o forzar el reinicio de un iPhone no elimina archivos personales ni configuraciones. Solo reinicia el sistema operativo del dispositivo para corregir fallas temporales.Apple recomienda mantener actualizado iOS, evitar llenar por completo el almacenamiento del teléfono y reiniciar el dispositivo ocasionalmente para mejorar su desempeño y estabilidad.MF