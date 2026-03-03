Facebook se cae este martes; usuarios reportan errores en la plataforma

Usuarios de la red social Facebook reportaron la caída del sitio tras presentar fallas y problemas para ingresar a sus cuentas, cargar contenido y realizar publicaciones en sus perfiles.

Alrededor de las 15:30 horas de este martes 3 de marzo, diversas personas compartieron en otras redes sociales, como X, capturas de pantalla en las que se observaba la página en blanco o sin cargar al intentar acceder a Facebook desde el navegador.

Lo que más preocupó a muchos fue la aparición de un mensaje que señalaba: “Cuenta no disponible temporalmente”, indicando que existía un problema para conectarse a la plataforma y que el servicio se restablecería en breve.

Cabe destacar que las afectaciones no han sido iguales para todos los usuarios. Mientras algunos pueden ingresar a sus cuentas y navegar, aunque presentan problemas al intentar publicar contenido, otros no logran acceder a la plataforma en absoluto.

Por su parte, el sitio Downdetector recibió múltiples reportes, lo que sugiere que la falla sería general, aunque con interrupciones parciales en el funcionamiento del servicio.

También se identificaron problemas en Meta Business Suite, la herramienta utilizada para administrar páginas y perfiles comerciales dentro de la plataforma.

Hasta el momento, la compañía de Mark Zuckerberg no se ha pronunciado oficialmente ni ha emitido una explicación sobre lo ocurrido.

Se espera que el equipo técnico de la aplicación resuelva el problema con la mayor brevedad; sin embargo, por ahora no se ha informado una hora estimada para el restablecimiento total del servicio.

