Elon Musk pronostica que la programación desaparecerá gracias a la IA

El debate sobre el porvenir del trabajo digital se intensificó luego de las declaraciones de Elon Musk, quien advirtió que a los programadores les quedaría menos de un año para replantear su futuro profesional ante el avance acelerado de la inteligencia artificial.

El empresario, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, sostiene que la programación, en la forma en que se practica actualmente, está destinada a transformarse por completo. A su juicio, los sistemas de IA pronto serán capaces de generar código optimizado a partir de instrucciones sencillas escritas en lenguaje natural, lo que reduciría la necesidad de escribir líneas manualmente.

Durante una reunión interna de xAI y también en sus participaciones recientes en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, Musk planteó un escenario en el que el trabajo, como se entiende hoy, podría volverse opcional. En ese contexto afirmó: “Para finales de 2026 ya ni siquiera habrá que preocuparse por programar”.

De acuerdo con su proyección, hacia finales de este año se alcanzaría un punto decisivo en el que la programación tradicional perdería relevancia. En lugar de utilizar un editor de código, explicó, sería más práctico describirle a un chatbot lo que se desea desarrollar. Los modelos de inteligencia artificial podrían entonces generar archivos ejecutables listos para usarse, únicamente a partir de descripciones en lenguaje natural.

El fundamento de esta predicción se encuentra en los avances recientes de los modelos de lenguaje y otras herramientas basadas en IA. Plataformas como GitHub Copilot y OpenAI Codex ya colaboran con desarrolladores al redactar funciones completas, reorganizar módulos, proponer interfaces de programación y detectar errores en el código.

Según Musk, estos ejemplos evidencian que una parte creciente del trabajo en desarrollo de software (sobre todo las tareas más repetitivas o mecánicas) puede ser automatizada, lo que anticipa una transformación profunda en el papel de los programadores en el entorno tecnológico.

