Martes, 17 de Marzo 2026

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Estos son los códigos de Free Fire que puedes canjear hoy 17 de marzo

Con estos códigos los jugadores pueden acceder a diferentes objetos, los cuales tienen un tiempo limitado de uso

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

La estrategia tiene el objetivo de motivar a los usuarios a mantener su participación dentro del juego. ESPECIAL / GARENA

La estrategia tiene el objetivo de motivar a los usuarios a mantener su participación dentro del juego. ESPECIAL / GARENA

Para este martes 17 de marzo el desarrollador y distribuidor de videojuegos que se encarga de desarrollar y publicar contenido digital gratuito para dispositivos móviles y computadoras, Garena, liberó varios códigos de Free Fire MX, como parte de la dinámica de recompensas dentro del juego. Con estos códigos, los usuarios pueden acceder a diferentes objetos, los cuales tienen un tiempo limitado de uso.

Esta es una estrategia que tiene el objetivo de motivar a los usuarios a mantener su participación dentro del juego, obteniendo recompensas que pueden variar según el tipo de cuenta. Dichos códigos se distribuyen periódicamente y tienen que canjearse en el sitio oficial del juego.

Es importante tomar en consideración que solo pueden utilizarse una vez por cuenta. Las recompensas pueden incluir diamantes, oro, paquetes de personajes, skins de armas, entre otras.

¿Cuáles son los códigos de este 17 de marzo de Free Fire?

Estos son todos los códigos canjeables este martes 17 de marzo, los cuales tienen que canjearse lo más pronto posible, de lo contrario podrían caducar y perder su validez. 

A continuación te presentamos la lista completa:

  • FFMTYKQPFDZ9
  • FF6WN9QSFTHX
  • FFRSX4CYHLLQ
  • FFSKTXVQF2NR
  • NPTF2FWSPXN9
  • FFDMNSW9KG2
  • FFCBRAXQTS9S
  • FFSGT7KNFQ2X
  • FPSTQ7MXNPY5
  • 4N8M2XL9R1G3
  • H8YC4TN6VKQ9
  • FF6YH3BFD7VT
  • B1RK7C5ZL8YT
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • BR43FMAPYEZZ
  • UPQ7X5NMJ64V
  • S9QK2L6VP3MR
  • FFR4G3HM5YJN
  • 6KWMFJVMQQYG
  • FZ5X1C7V9B2N
  • FT4E9Y5U1I30
  • FP9O1I5U3Y2T
  • FM6N1B8V3C4X
  • FA3S7D5F1G9H
  • FK3J9H5G1F7D
  • FU1I5O3P7A9S
  • F7F9A3B2K6G8
  • FE2R8T6Y4U1I
  • FQ9W2E1R7T5Y
  • J2QP8M1KVL6V
  • FFYNC9V2FTNN
  • FPUS5XQ2TNZK
  • FFKSY7PQNWHG
  • GXFT7YNWTQSZ
  • FFM4X2HQWCVK
  • FF4MTXQPFDZ9
  • FFMC2SJLXKSB
  • FFJYBGD8H1H4
  • ZZZ76NT3PDSH
  • TX4SC2VUNPKF

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Así puedes canjear los códigos de Free Fire

El canje debe realizarse directamente en el portal oficial de recompensas de Garena, en el que los jugadores deben acceder mediante su cuenta vinculada, y así validar las claves.

Cada Código es procesado individualmente y las recompensas son enviadas al buzón del videojuego o al inventario del usuario.

Estos son los pasos que debes seguir para canjearlos:

  • Ingresa a la página oficial de recompensas de Garena: https://ff.garena.com/es/ 
  • Iniciar sesión con una cuenta vinculada, ya sea de Google, Facebook o X.
  • Copia alguno de los códigos e ingrésalo en el campo de canje.
  • Selecciona el botón de “enviar”.
  • Espera la validación del sistema.
  • Revisa en buzón dentro del juego para recibir las recompensas.
  • Entra al inventario para utilizar dichos objetos.

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