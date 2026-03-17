Estos son los códigos de Free Fire que puedes canjear hoy 17 de marzo

Para este martes 17 de marzo el desarrollador y distribuidor de videojuegos que se encarga de desarrollar y publicar contenido digital gratuito para dispositivos móviles y computadoras, Garena, liberó varios códigos de Free Fire MX, como parte de la dinámica de recompensas dentro del juego. Con estos códigos, los usuarios pueden acceder a diferentes objetos, los cuales tienen un tiempo limitado de uso.

Esta es una estrategia que tiene el objetivo de motivar a los usuarios a mantener su participación dentro del juego, obteniendo recompensas que pueden variar según el tipo de cuenta. Dichos códigos se distribuyen periódicamente y tienen que canjearse en el sitio oficial del juego.

Es importante tomar en consideración que solo pueden utilizarse una vez por cuenta. Las recompensas pueden incluir diamantes, oro, paquetes de personajes, skins de armas, entre otras.

¿Cuáles son los códigos de este 17 de marzo de Free Fire?

Estos son todos los códigos canjeables este martes 17 de marzo, los cuales tienen que canjearse lo más pronto posible, de lo contrario podrían caducar y perder su validez.

A continuación te presentamos la lista completa:

FFMTYKQPFDZ9

FF6WN9QSFTHX

FFRSX4CYHLLQ

FFSKTXVQF2NR

NPTF2FWSPXN9

FFDMNSW9KG2

FFCBRAXQTS9S

FFSGT7KNFQ2X

FPSTQ7MXNPY5

4N8M2XL9R1G3

H8YC4TN6VKQ9

FF6YH3BFD7VT

B1RK7C5ZL8YT

4ST1ZTBZBRP9

BR43FMAPYEZZ

UPQ7X5NMJ64V

S9QK2L6VP3MR

FFR4G3HM5YJN

6KWMFJVMQQYG

FZ5X1C7V9B2N

FT4E9Y5U1I30

FP9O1I5U3Y2T

FM6N1B8V3C4X

FA3S7D5F1G9H

FK3J9H5G1F7D

FU1I5O3P7A9S

F7F9A3B2K6G8

FE2R8T6Y4U1I

FQ9W2E1R7T5Y

J2QP8M1KVL6V

FFYNC9V2FTNN

FPUS5XQ2TNZK

FFKSY7PQNWHG

GXFT7YNWTQSZ

FFM4X2HQWCVK

FF4MTXQPFDZ9

FFMC2SJLXKSB

FFJYBGD8H1H4

ZZZ76NT3PDSH

TX4SC2VUNPKF

Así puedes canjear los códigos de Free Fire

El canje debe realizarse directamente en el portal oficial de recompensas de Garena, en el que los jugadores deben acceder mediante su cuenta vinculada, y así validar las claves.

Cada Código es procesado individualmente y las recompensas son enviadas al buzón del videojuego o al inventario del usuario.

Estos son los pasos que debes seguir para canjearlos:

Ingresa a la página oficial de recompensas de Garena: https://ff.garena.com/es/

Iniciar sesión con una cuenta vinculada, ya sea de Google, Facebook o X.

Copia alguno de los códigos e ingrésalo en el campo de canje.

Selecciona el botón de “enviar”.

Espera la validación del sistema.

Revisa en buzón dentro del juego para recibir las recompensas.

Entra al inventario para utilizar dichos objetos.

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