Eclipse solar más largo del siglo: ¿Cuándo ocurrirá y por qué será único?

El firmamento volverá a convertirse en escenario de uno de los fenómenos más impactantes. La NASA ha anunciado la llegada de un evento astronómico que promete atraer la mirada de los aficionados al espacio: un eclipse solar que sobresaldrá por su duración y por sus características poco habituales. El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha definida.

Este fenómeno está p revisto para el 2 de agosto de 2027 y será considerado el más largo del siglo XXI. En su punto máximo, la fase de totalidad alcanzará los 6 minutos y 23 segundos, superando con claridad a otros eclipses recientes.

Este tipo de evento ocurre cuando la Luna se posiciona de forma precisa entre la Tierra y el Sol, bloqueando su luz y provocando que diversas regiones del planeta queden en penumbra.

Las áreas donde podrá observarse la oscuridad total abarcan zonas de España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Yemen.

El punto donde el eclipse solar total alcanzará su mayor duración será en Luxor, un destino que ya se perfila como epicentro del turismo astronómico.

¿Se podrá ver el eclipse solar en México?

A pesar de la magnitud del fenómeno, la NASA ha señalado que México no estará dentro de la franja de totalidad. Esto significa que no se experimentará una oscuridad total ni cambios drásticos en la iluminación.

Además, el eclipse solar ocurrirá antes del amanecer en territorio mexicano, lo que dificultará aún más su observación. Por ello, no será un evento visible en el país.

Recomendaciones clave para ver un eclipse solar de forma segura

Observar un eclipse solar puede ser una experiencia única, pero también implica riesgos si no se toman precauciones. La exposición directa al Sol puede causar daños irreversibles en la vista.

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Para una observación segura del eclipse, se recomienda:

Utilizar únicamente lentes certificados para eclipse solar o filtros especiales de grado 14.

Evitar mirar directamente al Sol, incluso por pocos segundos.

No usar lentes de sol comunes, cámaras, telescopios o binoculares sin protección adecuada.

No recurrir a métodos caseros como vidrios ahumados o filtros improvisados.

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