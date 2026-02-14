Eclipse Solar Anular 2026: Conoce los mitos y realidades sobre el anillo de fuego

El espacio es un lugar impresionante que oculta cientos de misterios y eventos celestes que, día a día, continúan deslumbrando y maravillando a la humanidad. Uno de los fenómenos naturales que más intriga genera son los eclipses, ya que su majestuosidad logra captar la atención de miles de personas en todo el mundo.

El próximo martes 17 de febrero, el cielo regalará una de las mejores vistas de 2026, pues alrededor de las 9:56 GMT se podrá observar un eclipse solar anular, conocido popularmente como “anillo de fuego”.

De acuerdo con National Geographic, este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra mientras se encuentra en el punto más lejano de su órbita.

Como resultado, la Luna se percibe más pequeña y no logra cubrir por completo al Sol, dejando visible un aro de luz a su alrededor , fenómeno que da origen al nombre de “anillo de fuego”.

Este fenómeno ha despertado una gran expectación, así como numerosas creencias populares que no siempre cuentan con sustento científico.

Desde supuestos efectos negativos hasta ideas erróneas sobre su observación, este evento astronómico suele estar rodeado de mitos.

Aquí te contamos qué es verdad y qué no, además de algunos datos curiosos que probablemente no conocías sobre este impresionante fenómeno.

Mitos y realidades sobre el Eclipse Solar Anular

De acuerdo con la revista UNAM Global, en diversas tradiciones, como la china y la mexica, se creía que durante un eclipse alguna entidad divina devoraba al Sol, ya sea un dragón o una deidad.

Uno de los mitos más conocidos es que las mujeres embarazadas deben ponerse un listón rojo alrededor del vientre para que el bebé nazca sano.

Por su parte, en Italia, se piensa que durante un eclipse hay que plantar flores para que nazcan más bonitas. Sin embargo, no hay ningún dato que pruebe que sea cierto.

Ante ello, existen algunos datos reales sobre el fenómeno astronómico:

Los eclipses son un fenómeno astronómico que no influye en la mala suerte ni malos pesares de las personas.

La Luna es 400 veces más pequeña que el Sol , pero es capaz de bloquear completamente el disco solar a nuestra perspectiva.

Mirar un eclipse solar directamente sin protección puede ser extremadamente peligroso para tus ojos y puede causar daño permanente en la visión e incluso ceguera.

