¿De qué mueren los niños? El alarmante reporte de la OMS

Un informe publicado este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras agencias internacionales dio a conocer que unos 4,9 millones de niños murieron antes de cumplir los cinco años en 2024, incluidos 2,3 millones de recién nacidos.

Un 58% de estos fallecimientos se concentran en África y otro 25% en el subcontinente indio, según un estudio donde se subraya que esta mortalidad infantil se ha reducido en más de la mitad a nivel global desde el año 2000, aunque el ritmo de reducción se ha ralentizado en más de un 60% desde 2015 .

"El mundo ha logrado avances notables a la hora de salvar la vida de los niños, pero muchos siguen muriendo por causas evitables", valoró al publicarse el informe el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

¿Cuáles son las causas de fallecimiento infantil?

El experto etíope, Adhanom, también recordó que los niños que viven en conflictos y crisis tienen casi tres veces más probabilidades de fallecer antes de cumplir los cinco años.

Las principales causas de fallecimiento en recién nacidos fueron complicaciones derivadas de partos prematuros (36% de los casos) y en los normales (21%), aunque las infecciones también ocuparon un lugar importante.

Más allá del primer mes de vida, la malaria se mantuvo como la principal causa de muerte (17%), aunque sobre todo en zonas endémicas de África subsahariana, con países como Chad, República Democrática del Congo, Níger y Nigeria entre los más afectados.

El estudio también destacó los más de 100 mil niños menores de cinco años fallecidos por desnutrición aguda grave, aunque advirtió que la falta de alimento también pudo ser causante indirecta de otras muchas muertes, ya que la desnutrición debilita el sistema inmunitario de los niños y los hace más vulnerables a infecciones.

Por otro lado, aproximadamente 2,1 millones de niños, adolescentes y jóvenes de entre 5 y 24 años murieron en el año analizado, 2024, siendo las enfermedades infecciosas y las lesiones las principales causas entre los niños más pequeños de este rango de edad.

Sin embargo, destacó el estudio, los riesgos cambian en la adolescencia, donde el suicidio es la principal causa de muerte entre chicas de 15 y 19 años, y los accidentes de tráfico entre los chicos.

Los investigadores concluyeron que es necesario aumentar las inversiones en salud infantil para reducir estos millones de muertes que en su mayoría son evitables. Ello incluiría más intervenciones de eficacia probada y bajo coste como las vacunaciones, el tratamiento de la desnutrición y la atención cualificada en el parto.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR