¿Cuál es el mejor modelo de Samsung para jugar videojuegos en 2026?

Elegir un celular para videojuegos en 2026 implica más que buscar potencia bruta, una pantalla fluida, batería duradera y un procesador capaz de sostener gráficos exigentes son factores que definen una experiencia móvil superior. En este sentido, Samsung presenta opciones competitivas dentro de su catálogo Galaxy que cubren desde el rendimiento de gama alta hasta alternativas versátiles para jugadores casuales.

A continuación, analizamos los modelos de Samsung más recomendables para gaming, qué los hace destacar y para qué tipo de persona resultan más óptimos dependiendo del tipo de juegos que prefieras, según ChatGPT.

Samsung Galaxy S25 Edge: El gaming equilibrado con potencia de primer nivel

El Galaxy S25 Edge es uno de los teléfonos Samsung más completos para juegos gracias a su pantalla Dynamic AMOLED 2X de alta tasa de refresco, que ofrece imágenes nítidas y animaciones fluidas, indispensable para títulos con gráficos exigentes y acción rápida.

Impulsado por la AI, el ProVisual Engine recibe un impulso adicional del procesador de alta velocidad del Galaxy S25 Edge. SAMSUNG

Este modelo integra un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, diseñado para ofrecer potencia sostenida sin sobrecalentamiento, lo que se traduce en menos caídas de rendimiento durante largas sesiones de juego.

En cuanto a batería, estos modelos suelen incorporar celdas de alto rendimiento con capacidades que rondan los 5 mil mAh o más, respaldadas por tecnologías de carga rápida que permiten recuperar energía en poco tiempo.

Ideal para quienes quieren alto rendimiento en pantalla grande sin comprometer portabilidad.

Samsung Galaxy Z Fold 7: Gaming en pantalla tipo tablet

Los dispositivos plegables como el Galaxy Z Fold 7 ofrecen una ventaja única: una pantalla principal de aproximadamente 8 pulgadas Dynamic AMOLED 2X, que transforma el juego en una experiencia casi de consola portátil .

Ya sea que esté plegado o desplegado el Galaxy Z Fold7 supera tus expectativas de un dispositivo inteligente. SAMSUNG

Equipado con un potente procesador Snapdragon 8 Elite y una batería suficiente para soportar pantallas grandes, este modelo es ideal si además de jugar quieres multitarea avanzada o usar Samsung DeX para experiencias más cercanas a PC.

Ideal para quienes valoran pantallas expansivas y experiencias inmersivas, no solo gaming convencional.

Galaxy A56 5G: Una sorpresa de gama media

Aunque los modelos anteriores son considerados el tope de la línea Samsung, no todos los jugadores requieren o quieren pagar por un flagship. En este contexto, el Samsung Galaxy A56 5G se ha consolidado como una opción atractiva dentro de la gama media “premium” para gaming casual y de nivel intermedio.

El amplificador de visión de mil 200 nits añade claridad para una experiencia visual increíble. SAMSUNG

Dependiendo del mercado, integra un chip de la serie Snapdragon o Exynos de rango medio-alto con tasas de cuadros estables y una respuesta táctil competitiva. Una de las cartas fuertes del A56 5G es su pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas, que ofrece colores vivos, contraste profundo y excelente visibilidad incluso en exteriores.

Otra fortalezca del modelo es su batería de gran capacidad de alrededor de 5 mil mAh, que permite sesiones prolongadas de juego sin necesidad de recarga constante. El Samsung Galaxy A56 5G es especialmente recomendable para usuarios que buscan equilibrio entre rendimiento, pantalla y batería sin invertir en un teléfono de gama alta.

¿Qué debes priorizar al elegir?

Para gaming en 2026, estos son los factores clave que debes considerar:

Procesador: Un chip de gama alta (Snapdragon 8 Elite o similar) ofrece mejor rendimiento en juegos exigentes, menor latencia y mejor control térmico.

Pantalla: Más allá del tamaño, una alta tasa de refresco (120 Hz o superior) y tecnología AMOLED o Dynamic AMOLED 2X mejora la fluidez visual y respuesta en juegos.

Batería: Una capacidad elevada (5 000 mAh o más) combinada con carga rápida permite sesiones prolongadas sin interrupciones.

Gestión térmica: La capacidad del dispositivo para dispersar calor es esencial para mantener el rendimiento durante juegos prolongados sin throttling.

Para jugadores exigentes que desean máximo rendimiento, pantalla fluida y batería duradera, los Samsung Galaxy S25 Ultra y Galaxy S25 Edge son las opciones más completas en 2026. Si prefieres una pantalla aún más inmersiva, el Galaxy Z Fold 7 lleva la experiencia un paso más allá. Para quienes buscan algo con buena relación dinámica entre potencia y precio, la familia S25 estándar o incluso modelos de gama media mejorada como el A56 5G también pueden ser aptos, dependiendo del tipo de juegos que prefieras.

TG