Las notificaciones de tu celular son muy funcionales porque te ponen al tanto de actualizaciones pendientes, de las novedades que hay en tus apps o mensajes importantes que te han llegado. Sin embargo, existen ocasiones en que se pueden convertir en una molestia porque te distraen o saturan tu teléfono, provocando que se trabe. Por eso, en Techbit te decimos cómo desactivarlas.

Notificaciones push y pull

De acuerdo con el fabricante y proveedor de accesorios para celulares CVTI-SRVI, las notificaciones aparecen mediante dos mecanismos: push y pull. Las primeras se distinguen por ser mensajes cortos y alertas que las aplicaciones o sitios web envían directamente al dispositivo, por ejemplo, mensajes de WhatsApp, recordatorios o novedades en páginas de Internet. Por otro lado, las notificaciones pull son las que como usuarios aceptamos recibir, así que resultan menos invasivas. Un ejemplo es cuando refrescas el feed en una red social para enterarte de las nuevas publicaciones de tus amigos.

¿Cómo desactivar las notificaciones de tu celular?

Pero, según información del software Avast, las notificaciones push hacen que la batería del celular disminuya más rápido, sobre todo si tienen sonido o vibración. Esto se soluciona al desactivarlas. Otros beneficios de esa pequeña acción son: utilizar el celular sin distractores ni ralentizaciones, mayor privacidad al dejar de recibir avisos no deseados y menos estrés por estar viendo constantemente la pantalla.

Desactivar las notificaciones de las apps de tu celular es sencillo, solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a "Ajustes" y selecciona "Notificaciones".

Entra en "Notificaciones de aplicaciones" y desactiva las apps de las que no quieras recibirlas.

Finalmente, ve a "Notificaciones en pantalla de bloqueo" y habilita la opción "Desactivado" para que ya no las recibas.

Accede a "Ajustes" y toca "Notificaciones".

Elige las aplicaciones de las que ya no quieres recibirlas y desactiva el botón "Permitir notificaciones".

Si lo que quieres es desactivar las notificaciones de la pantalla de bloqueo, da clic en "Estilo de notificación" y selecciona la temporalidad "Al desbloquear". Así dejarás de verlas. Otra alternativa para desactivarlas es habilitar los modos "No molestar" o "Modo descanso", aunque toma en cuenta que no recibirás avisos de mensajes o llamadas.

Y para desactivar las notificaciones de portales web, estos son los pasos:

Abre tu navegador y da clic en el ícono de los tres puntos (en la esquina superior derecha). Ve a "Configuración" y luego a "Privacidad y seguridad". Entra en "Configuración de sitios". Presiona "Notificaciones" y oprime "No permitir que los sitios envíen notificaciones". Finalmente, por tu misma cuenta, establece horarios para revisar las notificaciones, lo que te permite reducir el uso innecesario del celular.

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