Google presentó una nueva tecnología para automóviles impulsada por Inteligencia Artificial que promete transformar la experiencia de navegación y asistencia al conductor. El sistema, denominado “Live Lane Guidance” o “guía de carril en vivo”, tiene la capacidad de anticipar y orientar los cambios de carril mediante el análisis del entorno en tiempo real a través de la cámara frontal del vehículo.

A diferencia de los sistemas tradicionales de navegación basados únicamente en GPS y mapas digitales, esta nueva herramienta utiliza inteligencia artificial para interpretar las condiciones reales del camino mientras el automóvil está en movimiento. Gracias a ello, el sistema puede detectar carriles, tráfico, incorporaciones y posibles movimientos de otros vehículos para ofrecer indicaciones más precisas y dinámicas al conductor.

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La compañía explicó que la función busca mejorar la seguridad y reducir errores durante la conducción, especialmente en trayectos complejos como autopistas, intersecciones o vías con alta carga vehicular.

Además, la tecnología permitirá que las recomendaciones de cambio de carril sean más naturales y adaptadas al contexto real de la carretera.

Google continúa integrando herramientas de IA

Con esta apuesta, Google continúa integrando herramientas de IA en la movilidad inteligente, reforzando el desarrollo de sistemas de asistencia que combinan visión computacional, navegación y análisis en tiempo real para optimizar la conducción.

La empresa destacó, en el marco del evento virtual Android Show 2026, que gracias a esta integración con el hardware del automotor, el sistema entiende exactamente en qué carril se encuentra el conductor y le aconseja de forma predictiva y precisa el momento idóneo para maniobrar o tomar una salida.

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No obstante, esta vanguardista tecnología no estará disponible para todos los usuarios, ya que será exclusiva para modelos seleccionados que cuentan con "Google built-in" ("Google integrado de fábrica"), lo que deja por fuera a aquellos que cuenten con la versión estándar de Android Auto.

La presentación realizada el pasado martes, contó con la participación Paris Hilton para introducir el concepto de "My Get-it-Done Partner" ("Mi compañero para hacer las cosas"), subrayó la evolución de Gemini, la IA de Google, como asistente proactivo para los conductores.

Según Guemmy Kim, directora senior de Producto de Android para Automóviles, la IA de Google ahora posee "capacidad de contexto": puede leer un mensaje de un amigo que pregunta por una dirección, buscarla en el calendario o correo y ofrecerse a enviarla con un solo toque mediante la función "Magic Cue".

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NA