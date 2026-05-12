iOS 26.5 ya está aquí, estos son los modelos de iPhone compatibles

La actualización iOS 26.5 para dispositivos Apple fue lanzada oficialmente este lunes con el objetivo de optimizar el sistema, corregir errores de seguridad y preparar el camino para la llegada de iOS 27.

Esta versión pasaría a ser la definitiva del sistema operativo iOS 26, que en su primera edición fue ampliamente criticada por ocasionar drenaje rápido de batería, sobrecalentamiento y disminución del rendimiento, especialmente en modelos anteriores al iPhone 15.

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Por ello, el despliegue de este nuevo sistema es de suma importancia para el ecosistema Apple, ya que incluirá las modificaciones necesarias para evitar que estos problemas sigan replicándose, a la par que funcionará como un método de transición para los dispositivos que recibirán el próximo iOS 27.

Dentro de las mejoras que incluye el lanzamiento está el reforzamiento de parches de seguridad para la protección de datos y del celular en sí, además de mejoras visuales y nuevas funciones de mensajería.

Cabe destacar que la llegada de iOS 26.5 no representa un cambio gigantesco en el sistema operativo, pues parece que la compañía optó por presentar una transformación más notable hasta su versión 27.

¿Cuáles son las nuevas funciones y mejoras que llegan con iOS 26.5?

Sin embargo, entre las principales novedades y características que incluye esta versión están:

Mensajes RCS con cifrado de extremo a extremo: mejora radicalmente la seguridad y privacidad al enviar mensajes de texto entre usuarios de iPhone y dispositivos Android.

mejora radicalmente la seguridad y privacidad al enviar mensajes de texto entre usuarios de iPhone y dispositivos Android. Nuevos fondos de pantalla: añade once nuevos fondos dinámicos y un creador personalizado para modificar la pantalla del dispositivo, incluyendo un diseño animado especial de la colección Pride.

añade once nuevos fondos dinámicos y un creador personalizado para modificar la pantalla del dispositivo, incluyendo un diseño animado especial de la colección Pride. Cambios en Apple Maps: introduce sugerencias inteligentes de lugares y los primeros preparativos para mostrar anuncios segmentados dentro de la aplicación en regiones seleccionadas.

introduce sugerencias inteligentes de lugares y los primeros preparativos para mostrar anuncios segmentados dentro de la aplicación en regiones seleccionadas. Mejoras de rendimiento y seguridad: corrige cerca de medio centenar de fallos del sistema, como errores persistentes en el teclado y alarmas, además de optimizar el consumo de batería.

¿Qué modelos de iPhone son compatibles con la actualización iOS 26.5?

No obstante, como suele ocurrir, la actualización no estará disponible para todos los iPhone, pues según confirmó la compañía, solo algunos de los modelos más recientes son capaces de procesar y ejecutar las mejoras agregadas en el sistema.

De acuerdo con la página oficial de Apple, solo los siguientes modelos podrán descargar la nueva actualización:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 17e

Además, la empresa anunció versiones homólogas para iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV y Vision Pro.

El resto de celulares más antiguos de la marca no podrá hacer uso de iOS 26.5 debido a que su hardware ya no es compatible con las exigencias de los nuevos sistemas operativos. A esto se suma que funciones avanzadas, como las relacionadas con inteligencia artificial y procesamiento inteligente, solo llegarán a modelos más recientes , específicamente del iPhone 15 Pro en adelante, sin importar que dispositivos anteriores sí tengan iOS 26.5.

¿Cómo descargar e instalar iOS 26.5 en tu iPhone paso a paso?

Para descargar la actualización, los usuarios deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de “Ajustes” en el iPhone. Seleccionar la opción “General”. Ingresar al apartado “Actualización de software”. Esperar a que el sistema busque la nueva versión disponible. Presionar “Descargar e instalar” si el dispositivo es compatible. Mantener el celular conectado a una red WiFi y con suficiente batería durante el proceso.

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Con esta actualización, Apple busca dejar atrás los problemas más criticados de iOS 26 y ofrecer una experiencia más estable antes de la llegada oficial de iOS 27 . Aunque no representa un rediseño completo del sistema operativo, sí incorpora mejoras importantes en seguridad, rendimiento y compatibilidad para millones de usuarios en todo el mundo.

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