iOS 26.5 ya está aquí, estos son los modelos de iPhone compatibles

La actualización iOS 26.5 para dispositivos Apple fue lanzada oficialmente este lunes con el objetivo de optimizar el sistema, corregir errores de seguridad y preparar el camino para la llegada de iOS 27.Esta versión pasaría a ser la definitiva del sistema operativo iOS 26, que en su primera edición fue ampliamente criticada por ocasionar drenaje rápido de batería, sobrecalentamiento y disminución del rendimiento, especialmente en modelos anteriores al iPhone 15.Por ello, el despliegue de este nuevo sistema es de suma importancia para el ecosistema Apple, ya que incluirá las modificaciones necesarias para evitar que estos problemas sigan replicándose, a la par que funcionará como un método de transición para los dispositivos que recibirán el próximo iOS 27.Dentro de las mejoras que incluye el lanzamiento está el reforzamiento de parches de seguridad para la protección de datos y del celular en sí, además de mejoras visuales y nuevas funciones de mensajería.Cabe destacar que la llegada de iOS 26.5 no representa un cambio gigantesco en el sistema operativo, pues parece que la compañía optó por presentar una transformación más notable hasta su versión 27.Sin embargo, entre las principales novedades y características que incluye esta versión están:No obstante, como suele ocurrir, la actualización no estará disponible para todos los iPhone, pues según confirmó la compañía, solo algunos de los modelos más recientes son capaces de procesar y ejecutar las mejoras agregadas en el sistema.De acuerdo con la página oficial de Apple, solo los siguientes modelos podrán descargar la nueva actualización:Además, la empresa anunció versiones homólogas para iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV y Vision Pro.El resto de celulares más antiguos de la marca no podrá hacer uso de iOS 26.5 debido a que su hardware ya no es compatible con las exigencias de los nuevos sistemas operativos. A esto se suma que funciones avanzadas, como las relacionadas con inteligencia artificial y procesamiento inteligente, solo llegarán a modelos más recientes, específicamente del iPhone 15 Pro en adelante, sin importar que dispositivos anteriores sí tengan iOS 26.5.Para descargar la actualización, los usuarios deben seguir estos pasos:Con esta actualización, Apple busca dejar atrás los problemas más criticados de iOS 26 y ofrecer una experiencia más estable antes de la llegada oficial de iOS 27. Aunque no representa un rediseño completo del sistema operativo, sí incorpora mejoras importantes en seguridad, rendimiento y compatibilidad para millones de usuarios en todo el mundo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP