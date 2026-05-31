Mala alimentación y alimentos ultraprocesados, las causas del incremento de enfermedades gastrointestinales en menores

La especialista en Gastroenterología y Endoscopia de la Clínica de Enfermedades Digestivas y Obesidad del Hospital Médica Sur de Ciudad de México, Ylse Gutiérrez Grobe, advierte acerca de las enfermedades gastrointestinales que están poniendo en peligro a menores de edad en México.

Ante el panorama que enfrentan niñas y niños en el país, que ha ido a la alza en los últimos años, Johnson and Johnson desarrolló un tratamiento innovador que entró en el mercado nacional a finales de 2025 y promete una mejoría endoscópica de alrededor del 70 por ciento, contrario a procedimientos anteriores, que brindaban un porcentaje del 30 por ciento.

¿Cuáles son las causas?

La especialista indicó que en los últimos años han detectado un incremento en el número de casos de enfermedades gastrointestinales, principalmente colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn en menores de seis años. El consumo de alimentos con altos niveles de aditivos cosméticos -como colorantes o saborizantes-, exceso de grasas, sodio y azúcares añadidos es una de las principales causas que afectan a niñas y niños.

Alteraciones genéticas en el sistema inmunológico y la pandemia por Covid-19 y la respuesta del organismo también explican el aumento.

“Estamos detectando casos que inician de forma muy temprana, que son niños de menos de seis años […].En México se considera que es una población o un país que está en una incidencia o crecimiento en desarrollo, y es por estos factores. Cada vez los tenemos con mayor frecuencia en nuestra alimentación o nuestro medio ambiente”, comentó.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en los primeros tres meses de 2026 96 mil 543 niñas y niños menores de cinco años presentaban enfermedad diarreica aguda , de los cuales 91 mil 764 corresponden a infecciones gastrointestinales bacterianas y virales. En contraste, durante el mismo periodo del año pasado, los casos registrados eran 92 mil 177.

Señales de alerta

Gutiérrez Gorbe subrayó que las señales de alerta para detectar padecimientos gastrointestinales en menores son diarrea crónica que presenta una duración superior a las cuatro semanas; aquellas que, a pesar del tratamiento, no mejoran e, incluso, empeoran; diarreas nocturnas, y sangrado, pus y/o moco en las evacuaciones. También la talla o el peso bajo, que no corresponde con el promedio de la edad del niño o la niña, son otros de los síntomas.

Nuevo tratamiento que busca cambiar el pronóstico

En tanto, con el avance en los tratamientos de esta clase de enfermedades, la doctora explicó que Johnson and Johnson desarrolló una terapia que regula el sistema inmunológico. Se trata de guselkumab , un medicamento biológico que trata la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Detalló que bloquea la proteína interlucina -23 para reducir la inflamación crónica del intestino.

“Se ha visto en las investigaciones que esta molécula, principalmente, es la que está implicada en dónde inician las cascadas de inflamación. De tal forma que si nosotros bloqueamos esta molécula, o que las células produzcan esta molécula, se corta la inflamación y no ocurre esta inflamación intestinal, que va destruyendo la pared del intestino”, subrayó.



“Es el fármaco más novedoso de Johnson and Johnson. Tiene esta doble acción molecular: contra la producción de interlucina -23 en las células que la producen y para la molécula como tal, la interlucina -23, que es como la raíz de la inflamación. Atacan la raíz y no se generan todas las demás cascadas. Es el inicio del algoritmo para que empiecen todas las demás cascadas de inflamación. Cortando esa molécula de raíz, todo lo demás no se forma y así se evita la inflamación y la destrucción que provocan las enfermedades gastrointestinales”, añadió.

Guselkumab ya está disponible en México, principalmente en el sector privado, luego de su entrada al mercado nacional a finales de 2025. Con esta terapia biológica, se reducen los riesgos de complicaciones, de presentar otros padecimientos o de requerir cirugía en un 70 por ciento, señaló la especialista. Con tratamientos biológicos anteriores, la estimación apenas alcanzaba el 30 por ciento.

“Estamos logrando alrededor del 70 por ciento de mejoría endoscópica y clínica. Todavía hay un techo de cristal: todos los pacientes no responden a todas las terapias. Todavía hay algo que se tiene lograr en todos los pacientes para lograr que el 100 por ciento tengan estos desenlaces. Queremos evitar que tengan estas complicaciones, pero con esta terapia logramos alcanzar entre el 60 y 70 por ciento de remisión. Es algo nunca antes visto”, enfatizó.

NG