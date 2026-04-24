iOS 26.4.2 llega a iPhone, conoce cuáles son las novedades

Apple ha lanzado la versión 26.4.2 de iOS apenas dos semanas después de su actualización anterior —la 26.4.1—. El motivo de esta rápida publicación es corregir una importante vulnerabilidad de privacidad detectada en la aplicación de mensajería Signal.

Los usuarios de iPhone y iPad no verán cambios ni obtendrán nuevas funciones tras descargar la nueva versión del sistema operativo, pero podrán sentirse más seguros al utilizar la app.

Signal ganó reputación en el mundo de la informática por ser la primera en utilizar la encriptación de extremo a extremo, en el ya lejano 2010, e incluso su protocolo fue retomado por WhatsApp y Google Messages para dar seguridad a sus propias aplicaciones; sin embargo, una falla en iOS recientemente explotada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) hizo dudar a sus usuarios.

A principios de abril se supo que el FBI había logrado recuperar mensajes de Signal a través de una falla en iOS que almacenaba en el dispositivo datos del remitente y previsualizaciones de los mensajes utilizadas para las notificaciones push, incluso si la conversación o la aplicación ya se habían eliminado.

El iOS 26.4.2 parcha ese agujero y parece que es su única funcionalidad, pues no se ha informado de otros cambios.

Signal fue pionera entre las aplicaciones de mensajería en el cifrado de extremo a extremo. UNSPLASH/Adem AY

Apple también actualiza modelos antiguos de iPhone y iPad

De forma paralela al lanzamiento de iOS 26.4.2, Apple también liberó iOS 18.7.8, una versión dirigida a dispositivos más antiguos que corrige el mismo fallo de privacidad.

Esta actualización está disponible para los modelos iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR, así como para los iPad de séptima generación.

Cómo instalar las actualizaciones de iOS

Pasos para actualizar iPhone y iPad

Abre la aplicación Ajustes (ícono de engranajes).

Entra en el apartado General.

Pulsa “Actualización de software”.

El sistema buscará automáticamente si hay versiones disponibles.

Si aparece una actualización, pulsa “Descargar e instalar”.

Introduce tu código de desbloqueo si el sistema lo solicita.

Acepta los términos y condiciones.

Una vez descargada, el dispositivo se reiniciará y mostrará el logotipo de Apple con una barra de progreso. No fuerces el apagado durante este proceso, incluso si parece que se ha detenido.

Si no quieres revisar manualmente, puedes activar las actualizaciones automáticas dentro del mismo menú de “Actualización de software”. Al habilitar las opciones de descarga e instalación, tu iPhone o iPad aprovechará las horas de la madrugada —cuando esté conectado a la corriente— para actualizarse automáticamente.

Solución de problemas comunes en la actualización de iOS

Falta de espacio

Elimina aplicaciones que no utilices o archivos temporales. El sistema indicará cuántos GB necesitas.

Error de verificación

Revisa tu conexión a internet o intenta reiniciar el dispositivo.

No aparece la actualización

Es posible que tu modelo ya no sea compatible con la versión más reciente de iOS o iPadOS.

