El Sistema Solar nos ofrece un nuevo y fascinante espectáculo visual durante este mes primaveral. Se trata de la tan esperada alineación planetaria 2026, un fenómeno astronómico donde Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno parecerán formar una línea casi perfecta en el firmamento. Este evento, que alcanzará su punto máximo de visibilidad durante la madrugada del próximo sábado 18 de abril de 2026, agrupará a estos gigantes celestes en una misma franja del cielo.

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De esta manera, los aficionados a la astronomía tendrán una vista privilegiada justo antes de que salga el Sol, convirtiendo esta fecha en una cita obligada para quienes disfrutan de mirar hacia las estrellas.

¿Dónde y por qué ocurre la alineación planetaria 2026?

Aunque los planetas no están literalmente formados en fila india en el espacio exterior, su órbita natural alrededor del Sol hace que, desde nuestra perspectiva en la Tierra, parezcan agruparse a lo largo de la eclíptica. Para los observadores ubicados en Jalisco, el resto de México y gran parte del hemisferio norte, el evento será visible mirando fijamente hacia el horizonte oriental. Sin embargo, debido a la creciente luz del crepúsculo matutino, será fundamental buscar un lugar elevado y completamente despejado. Evitar la contaminación lumínica de las grandes ciudades y alejarse de edificios altos o montañas garantizará que no te pierdas ningún detalle de esta danza estelar.

¿Cómo identificar a cada protagonista en el firmamento?

Es importante tener en cuenta que no todos los astros brillarán con la misma intensidad durante esta madrugada mágica. Mercurio, Marte y Saturno podrán apreciarse a simple vista si las condiciones meteorológicas lo permiten, destacando por sus tonalidades particulares en medio de la oscuridad. Por el contrario, para observar a Neptuno será estrictamente indispensable contar con un telescopio o binoculares de largo alcance. La inmensa lejanía de este gigante helado, combinada con el resplandor del amanecer, oculta su tenue brillo natural ante el ojo humano, por lo que requerirás paciencia y equipo adecuado para completar la visualización de los cuatro mundos.

Consejos para fotografiar la alineación planetaria 2026

Si deseas capturar este momento histórico para tus redes sociales, los expertos recomiendan seguir estos consejos rápidos y efectivos:

Usa el modo manual de tu cámara o celular avanzado.

Ajusta el ISO entre 800 y 3200, con una apertura de f/2.8 a f/5.6.

Configura una exposición prolongada de 1 a 10 segundos para captar el brillo tenue.

Apóyate en referencias terrestres, como árboles o edificios, para darle escala a tu fotografía.

Además, utilizar aplicaciones móviles de realidad aumentada como Star Walk te ayudará a ubicar los cuerpos celestes en tiempo real con total precisión.

Este tipo de eventos astronómicos no ocurren todos los días, por lo que prepararse con anticipación marcará la diferencia entre una observación exitosa y una oportunidad perdida.

Ya sea que decidas madrugar con tu telescopio armado o simplemente asomarte a la ventana para buscar a los planetas más brillantes, la alineación de abril de 2026 promete ser un recordatorio espectacular de la inmensidad de nuestro universo.

Asegúrate de revisar el pronóstico del clima local la noche anterior y ten lista tu cámara para documentar este majestuoso desfile planetario.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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