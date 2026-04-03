Artemis II despliega con éxito 4 microsatélites en la órbita terrestre

La NASA confirmó este viernes 03 de abril del 2026 que los cuatro pequeños satélites que viajaban en la misión tripulada Artemis II fueron desplegados con éxito, antes que la cápsula se encaminara hacia la Luna.

¿Qué se sabe de los microsatélites que iban a bordo de la nave Orión?

La tripulación de la nave Orión, que se dirige a la cara oculta de la Luna, transportaba cuatro pequeños satélites conocidos como "CubeSats" de Argentina, Corea del Sur, Alemania y Arabia Saudita para ser puestos en la órbita terrestre.

Lakiesha Hawkins, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA, explicó en una conferencia de prensa que los cuatro microsatélites fueron desplegados “con éxito” y de acuerdo al cronograma previsto por la agencia espacial.

La NASA pudo establecer comunicación positiva con los transmisores espaciales de Argentina y Arabia Saudita.

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Bautizado como Atenea, el microsatélite fue desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina, junto a instituciones del sistema científico y tecnológico del país suramericano.

El aparato de 30 por 20 centímetros tiene como objetivo obtener datos y comunicarse a 70 mil kilómetros de distancia de la Tierra con las estaciones terrenas de la CONAE en las provincias argentinas de Tierra del Fuego (sur) y Córdoba (centro).

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¿Cómo va la misión Artemis II?

La nave Orión abandonó ayer jueves 02 de abril la órbita terrestre y comenzó su recorrido hacia la Luna para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo.

Este viernes l a cápsula se encontraba a 160 mil kilómetros de la Tierra , un hito que convierte a los cuatro astronautas de Artemis II en los primeros seres humanos en salir de la órbita de nuestro planeta desde que la tripulación del Apolo 17 viajara a la Luna en 1972.

JM

