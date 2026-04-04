El mes de abril no deja de sorprendernos con el calendario de fenómenos astronómicos, pues el cielo nocturno volverá a ser testigo de un impresionante espectáculo: la alineación planetaria, y esto es todo lo que tienes que saber de este fascinante espectáculo cósmico.

¿Qué es la alineación planetaria y por qué no te la puedes perder?

También conocido como desfile planetario, este raro fenómeno de la alineación planetaria se produce cuando varios planetas aparecen agrupados a lo largo de la ruta del Sol en el cielo (eclíptica), creando una ilusión óptica desde el punto de vista de la Tierra que en esta ocasión será matutina... ¡sí, poco antes del amanecer!

Este fenómeno promete dar una postal única para la comunidad astronómica con la observación de varios planetas casi en una misma franja del firmamento desde la perspectiva de la Tierra , por lo que acá te comentamos cuándo y a qué hora podrás verlo.

¿Cuándo y a qué hora ver la alineación planetaria de abril 2026?

De acuerdo con El Universal, la próxima alineación planetaria visible desde la Tierra ocurrirá el próximo 18 de abril.

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La hora precisa para ver la alineación desde el hemisferio norte será aproximadamente 30 minutos antes del amanecer.

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, los planetas que podrán observarse en el firmamento en esta ocasión serán cuatro: Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno.

Asimismo, el sitio experto señala que los cuerpos celestes permanecerán agrupados durante algunas mañanas , tomando como referencia el 18 de abril como punto máximo; sin embargo el fenómeno tendrá una ventana de observación de varios días, por lo que podrás tener mucho tiempo para disfrutarlo.

JM