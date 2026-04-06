Este 6 de abril, los astronautas de la misión Artemis II de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) sobrevolarán la órbita de la Luna. No te pierdas este evento histórico para la humanidad. Te diremos dónde y a qué hora verlo EN VIVO en México .

La NASA lleva a la humanidad a la Luna

La humanidad está a punto de vivir un momento histórico. Después de más de 50 años sin misiones tripuladas hacia la Luna, el programa Artemis II de la NASA marca el esperado regreso al satélite natural, reavivando el sueño de la exploración espacial.

Este 6 de abril, el sobrevuelo de la nave Orion alrededor de la Luna marcará una etapa clave que combina ciencia, tecnología y un espectáculo visual único.

¿Dónde ver EN VIVO el sobrevuelo de Artemis II?

En México, las personas que se encuentren interesadas en observar este espectáculo podrán seguir el sobrevuelo de Artemis II EN VIVO a partir de las 12:00 horas (tiempo del centro) .

Sin embargo, el momento más cercano a la Luna —y uno de los más emocionantes— está previsto alrededor de las 14:45 horas .

El evento será transmitido en tiempo real a través de NASA+ y el canal oficial de YouTube de la agencia .

Además, la plataforma Netflix también ofrecerá la señal en vivo bajo el título "NASA+ en vivo en Netflix", facilitando que miles de personas puedan disfrutar este acontecimiento histórico desde cualquier lugar.

¿Por qué se dice que la misión Artemis II de la NASA es histórica?

El sobrevuelo de la Luna de la Artemis II tendrá una duración aproximada de seis horas, tiempo durante el cual la tripulación de Orion podrá observar zonas poco exploradas, incluyendo partes de la cara oculta de la Luna, un fenómeno que pocas misiones han logrado mostrar.

Además del recorrido, esta misión ofrecerá un espectáculo excepcional: un eclipse solar total desde el espacio.

Durante este evento, la Luna cubrirá completamente al Sol, dejando visible la corona solar, algo que muy pocas personas han tenido la oportunidad de presenciar desde esta perspectiva privilegiada.

Con información de SUN.

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