Artemis II: el segundo récord que romperán los astronautas en su retorno a la Tierra

La misión Artemis II marcó un nuevo hito en la exploración espacial este lunes 6 de abril, cuando la nave Orión se convirtió en la misión tripulada que ha llegado más lejos de la Tierra. Con ello, superó el registro establecido por Apolo 13, que alcanzó una distancia de 400 mil 171 kilómetros.

El momento clave ocurrió a las 12:57 horas (tiempo del este de Estados Unidos), cuando la cápsula alcanzó este punto mientras avanzaba hacia la zona de influencia lunar, poco antes de iniciar las observaciones durante su paso cercano al satélite natural.

Desde la nave, el astronauta canadiense Jeremy Hansen destacó el significado del logro al señalar:

"Aquí, desde la 'Cabina de la Integridad', al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y las proezas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana".

Artemis II romperá un segundo récord en su trayectoria de retorno a la Tierra

No obstante, la misión contempla un segundo récord puesto que al reingresar a la atmósfera terrestre, la cápsula alcanzará velocidades superiores a los 40 mil kilómetros por hora, superando la marca de Apolo 10, que registró 39 mil 897 km/h. Este proceso concluirá con una desaceleración controlada, despliegue de paracaídas y amerizaje en el océano Pacífico.

La tripulación de Artemis II también representa un avance significativo en términos de diversidad dentro de la exploración espacial. Victor Glover se convirtió en el primer astronauta afrodescendiente en viajar al entorno lunar, mientras que Christina Koch es la primera mujer en alcanzar esta región. Por su parte, Jeremy Hansen es el primer integrante no estadounidense en formar parte de una misión lunar tripulada, en representación de la Agencia Espacial Canadiense. El comandante Reid Wiseman, de 50 años, superó el récord de edad previamente establecido por Alan Shepard en este tipo de misiones.

EFE/A. Gemignani/NASA

Wiseman describió la potencia del cohete utilizado al afirmar: “Cuando ves este vehículo en la plataforma de lanzamiento, sabes que va a un solo lugar: va al espacio, y va a toda velocidad”. El lanzamiento se realizó mediante el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), considerado el más potente hasta ahora, con una capacidad superior a la del histórico Saturno V.

En términos operativos, la misión empleó una trayectoria de retorno libre, lo que permitió que la nave rodeara la Luna y regresara a la Tierra sin necesidad de maniobras complejas de propulsión. Esta estrategia, según la NASA, mejora la seguridad y eficiencia del viaje, además de servir como prueba para futuras misiones.

Uno de los momentos más delicados está previsto durante el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna, cuando la tripulación permanecerá aproximadamente 40 minutos sin comunicación con la Tierra . Esta fase permitirá evaluar sistemas clave y recopilar información relevante para próximas misiones, como Artemis III.

En cuanto a la tecnología, la nave Orión incorpora avances significativos. Su sistema informático es 20 mil veces más rápido y cuenta con una capacidad de memoria 128 mil veces superior a la de las misiones Apolo. Además, el módulo de tripulación ofrece mayor espacio habitable, asientos plegables y un sistema de soporte vital mejorado.

CANVA

Para mantener la salud de los astronautas, la nave incluye un equipo de ejercicio similar a una máquina de remo, que debe utilizarse diariamente durante 30 minutos. Este hábito es fundamental para evitar la pérdida de masa muscular y ósea en condiciones de microgravedad.

Finalmente, la misión integra experimentos científicos como AVATAR y ARCHeR, enfocados en estudiar los efectos de la radiación, el sueño y el movimiento en el cuerpo humano durante viajes prolongados en el espacio profundo. Estos datos serán clave para el desarrollo de futuras misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

