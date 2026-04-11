Apps montadeudas: Qué son, cómo operan y cómo evitar ser víctima de fraude

Las llamadas apps montadeudas suelen presentarse como una alternativa rápida y sencilla para resolver problemas económicos; sin embargo, en realidad se trata de fraudes digitales utilizados por ciberdelincuentes para engañar, extorsionar y estafar a los usuarios.

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Por esta razón, en caso de requerir un préstamo, es recomendable evitar este tipo de aplicaciones engañosas y seguir las medidas de prevención emitidas por el Gobierno de México para reducir el riesgo de ser víctima de estos delitos.

¿Por qué las apps montadeudas son peligrosas?

Antes de conocer las medidas de seguridad que debes adoptar para evitar las apps montadeudas, es importante entender por qué estas plataformas representan un riesgo para tu privacidad y la de tus seres queridos.

De acuerdo con información de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), estas aplicaciones son promocionadas en sitios web, redes sociales e incluso en videojuegos, con el objetivo de captar la atención de los usuarios y engañarlos con mayor facilidad.

Las apps montadeudas son peligrosas porque, una vez instaladas, solicitan acceso a datos personales del usuario y de sus contactos bajo el argumento de validar el préstamo.

Incluso, llegan a pedir permisos para ingresar a información sensible del dispositivo, como contactos, galería y ubicación, con el fin de sustraer datos que posteriormente pueden ser utilizados para extorsionar.

Además, estas plataformas imitan a instituciones financieras legítimas, lo que les permite ganarse la confianza de las víctimas de forma rápida.

En algunos casos, aunque sí otorgan el préstamo, no respetan las condiciones iniciales, por lo que posteriormente intimidan a los usuarios para obligarlos a pagar antes del plazo acordado.

¿Cómo cuidarte de las apps montadeudas?

Ante los riesgos que representan estas aplicaciones, el Gobierno de México, a través de la Guardia Nacional, emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de estas plataformas.

Evita aplicaciones de préstamos que prometan dinero fácil e inmediato.

Verifica que la institución financiera esté registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de ServiciosFinancieros (SIPRES) de la CONDUSEF.

Consulta la reputación de la aplicación en sitios confiables y reseñas de otros usuarios.

No otorgues permisos innecesarios como acceso a contactos, fotos o contraseñas.

Desconfía de ofertas que prometen dinero rápido sin requisitos o revisión crediticia.

Instala un antivirus confiable en tu teléfono celular.

En caso de ser víctima de estas aplicaciones, se recomienda desinstalarlas de inmediato y no realizar ningún pago si existe extorsión. También es importante presentar una denuncia ante la Policía Cibernética al número 088.

Asimismo, se aconseja informar a los contactos personales para evitar que respondan llamadas o mensajes sospechosos relacionados con la situación.

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