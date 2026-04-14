Alineación planetaria en abril: ¿será visible en México?

Durante el mes de abril, los amantes de la astronomía serán nuevamente recompensados con uno de los fenómenos naturales más impresionantes del cielo. Se trata de un evento que no requiere herramientas especializadas para su observación, por lo que se convierte en una oportunidad ideal para disfrutar a simple vista. Esta semana, la Tierra será testigo de una alineación planetaria.

Como parte del calendario astronómico del mes, especialistas señalan que en los próximos días será visible este fenómeno que permitirá observar al menos tres planetas sin necesidad de telescopio.

También conocida como “desfile de planetas”, esta alineación ocurre cuando varios planetas parecen agruparse en una misma región del cielo desde la perspectiva terrestre.

¿Cuándo y qué planetas se podrán ver en la alineación?

De acuerdo con sitios especializados, este fenómeno podrá apreciarse durante las madrugadas cercanas al 18 de abril , cuando el cielo previo al amanecer se ilumine con la presencia de varios planetas alineados.

Este será el segundo evento de este tipo en lo que va de 2026 y, en esta ocasión, permitirá observar a Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno.

Durante el espectáculo, Mercurio, Marte y Saturno podrán verse a simple vista, mientras que Neptuno requerirá el uso de telescopio , ya que su brillo es muy bajo y se verá afectado por la luz del amanecer.

¿Se podrá ver la alineación planetaria en México?

De acuerdo con el portal especializado Star Walk, la alineación será más visible en el hemisferio sur. Sin embargo, en el hemisferio norte —donde se ubica México— también podrá apreciarse bajo ciertas condiciones.

Para lograr observar el fenómeno, será necesario contar con un horizonte oriental despejado y comenzar la observación al menos 30 minutos antes del amanecer , ya que los planetas aparecerán bajos y con menor brillo conforme avanza el crepúsculo.

Especialistas advierten que en regiones ubicadas por encima de los 30 grados de latitud norte la visibilidad será limitada. En el caso de México, esto afecta principalmente a estados del norte como Baja California, Sonora y Chihuahua, donde el fenómeno será difícil de apreciar.

En el resto del país, las condiciones son más favorables, por lo que existe mayor probabilidad de observar este espectáculo si se mira en el momento adecuado.

Para facilitar la experiencia, se recomienda el uso de aplicaciones de astronomía que ayuden a ubicar los planetas en el cielo.

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