WhatsApp: estos son los celulares que se quedan sin la app el 31 de marzo

La más reciente actualización de WhatsApp se sirve de la inteligencia artificial y tiene mejoras como la facilidad para crear calcomanías y más seguridad, como impedir la captura de pantalla en la foto de perfil, pero no todos los usuarios de la aplicación podrán usarlas, pues la obsolescencia ha llegado a muchos teléfonos inteligentes.

Los dispositivos con Android 5 (Lollipop) o anterior, así como los iPhone iOS 12 o anteriores ya no podrán correr el programa de mensajería. Esto ocurre porque los modelos ahora obsoletos no cumplen con los requerimientos para su funcionamiento, como el tamaño de la memoria RAM o la potencia del procesador; del mismo modo, la arquitectura de sus sistemas operativos puede no permitir las nuevas características de seguridad.

Entre los modelos de teléfonos celulares que no serán compatibles desde el 31 de marzo están:

Android

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2LG Optimus L3 II Dual

Lenovo A820

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

Sony Xperia M

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

iOS

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

iPhone 5

iPhone 6

En los últimos meses WhatsApp ha puesto a prueba nuevas funciones y algunas de ellas han sido incorporadas de manera formal a su nueva versión, entre ellas se encuentran:

Impedimento para tomar capturas de pantalla al abrir una foto de perfil.

Un nuevo editor de calcomanías.

Sugerencia de canales similares a los que sigue el usuario.

Facilidad para compartir el código QR de nuestra cuenta desde la pestaña "Chats".

Ver estados de forma anónima desde una previsualización en la pestana "Novedades".

Nuevas opciones de formato de texto, como listas, citas y códigos.

Interconexión con otras aplicaciones de mensajería. Esta función se implementó siguiendo la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, por lo que sólo está disponible para esa región, además, es más una posibilidad técnica más que una realidad, pues ningún otro servicio la ha desarrollado.

Mejoras en la velocidad de cargas de cadenas en los dispositivos iOS.

Clave de acceso en iOS.

Para Windows, la aplicación ha implementado la opción de abrir chats en ventanas separadas.