WhatsApp: ¿Qué es y cómo activar el modo vacaciones?

Todavía no terminan las vacaciones, así que tienes tiempo para tomarte un merecido descanso y olvidarte de los pendientes de la oficina, de la escuela o simplemente desconectarte de la tecnología para disfrutar la cena de Año Nuevo.

¿Eres de las personas que no puede dejar de revisar constantemente WhatsApp? No te preocupes porque con el "modo vacaciones" no tendrás que estar "pegado" a tu dispositivo para atender mensajes y llamadas.

¿Qué es el "modo vacaciones" de WhatsApp?

El "modo vacaciones" de WhatsApp es ideal para tomarse un respiro del ajetreo en la rutina, puesto que te permite pausar todas las notificaciones, silenciar los chats e impedir que interrumpan tu descanso.

Activarlo es la mejor medida que puedes tomar durante la temporada, ya que muchas personas se han creado una dependencia al celular, lo que les impide dedicarse un tiempo a sí mismos.

Y, ¿por qué no?, también evita que te busquen fuera de tus horarios de la oficina. Esto no quiere decir que tus contactos ya no podrán buscarte o que los vas a bloquear, sino que WhatsApp cuenta con funciones para que los mensajes y llamadas no te distraigan.

¡Es tan sencillo como parece! El "modo vacaciones" consiste en tres pasos: desactivar las notificaciones, archivar las conversaciones de las que no quieres ver mensajes entrantes y silenciar los contactos que no necesitas.

Así puedes activar el "modo vacaciones" en WhatsApp

Cómo desactivar las notificaciones en WhatsApp

Abre WhatsApp en tu celular.

Ve al apartado "Configuración".

Entra en "Notificaciones". Aquí deberás seleccionar si deseas pausar las notificaciones y previsualizaciones de los mensajes (en chats individuales o grupales), de las reacciones, de las llamadas que entran, etcétera.

Cómo archivar chats en WhatsApp

Abre WhatsApp en tu celular.

Ve a la bandeja de entrada de los chats.

Si tienes iPhone, desliza a la izquierda para "Archivar" un chat individual o grupal.

Si tienes Android, mantén presionado el chat para que se active la opción "Archivar".

Cuando quieras desactivar el chat, necesitarás entrar al apartado "Archivados" que aparece en la parte superior de la bandeja de entrada. Luego selecciona la conversación y toca en "Desarchivar".

Cómo silenciar contactos en WhatsApp

Abre WhatsApp en tu celular.

Toca un chat individual o grupal.

Presiona el nombre del contacto o grupo.

Activa el botón "Silenciar notificaciones".

Selecciona por cuánto tiempo quieres silenciar las notificaciones (8 horas, 1 semana o siempre).

Presiona "Silenciar".

Vale la pena señalar que el "modo vacaciones" de WhatsApp, al igual que otros, no es una función oficial en la app de Meta. Se trata de la configuración de una serie de pasos que tú mismo puedes revertir cuando lo quieras.

