WhatsApp: Así puedes activar el "modo colibrí"

Hay una manera de cambiar el logo de WhatsApp por otra imagen. Existe la posibilidad de poner, en su lugar, un colibrí, un ave que se relaciona con la alegría, el amor y la esperanza. Entérate de cómo activar el “modo colibrí” en pocos pasos.

Es importante aclarar que no se trata de una versión oficial de la aplicación de mensajería, si no de un cambio estético que no modifica la configuración interna de la plataforma. Esta modalidad es únicamente para el ícono de la app.

El ícono se puede editar a través de un programa llamado Nova Launcher. Este sistema permite cambiar la interfaz principal del teléfono y personalizar fondos de pantalla, estilos de letra, widgets, y los íconos de las aplicaciones. Así, es posible tener un diseño único en las distintas apps de tu celular.

Pasos para activar el “modo colibrí”

Descarga la aplicación Nova Launcher en el celular Android.

en el celular Android. Abre y establece la app como predeterminada en el celular , para que puedas modificar la capa de personalización, y cambiar el diseño de la pantalla principal.

, para que puedas modificar la capa de personalización, y cambiar el diseño de la pantalla principal. Ingresa a tu navegador favorito y busca (o crea con inteligencia artificial) una imagen del ícono del logo de WhatsApp, con algún símbolo de un colibrí. El archivo debe estar en PNG y no tener fondo.

Regresa a la pantalla principal del celular y haz click por dos segundos en el ícono de WhatsApp. Se abrirá un menú flotante donde debes seleccionar “Editar”.

Se abrirá un menú flotante donde Nuevamente haz click sobre el logo de la app, y elige “Aplicaciones”, y luego “Fotos”.

Busca la imagen que descargaste anteriormente. Define su tamaño y selecciona “Listo” cuando estés conforme con el resultado.

De esta manera, se activará el “modo colibrí” en WhatsApp.

En el caso de que quieras regresar al logo original, puedes desinstalar la app de Nova Launcher. De esta manera, los cambios de personalización de la interfaz desaparecerán.

