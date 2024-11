A través de una actualización de sus políticas de cuentas inactivas, Google ha compartido que a partir del domingo 01 de diciembre comenzará a eliminar cuentas que permanezcan inactivas.

La anterior medida afectará a aquellos que no hayan accedido a su cuenta en al menos dos años, y no se limitará a eliminar la cuenta, sino también toda la información almacenada en ella, teniendo en cuenta todos los servicios y herramientas del gigante de Mountain View : Gmail, Drive, Photos, Documents, entre otros. Sin embargo, es importante señalar que esta política no aplicará en cuentas educativas y empresariales.

¿Cuál es la razón de este cambio?

Previo a la publicación de las nuevas políticas y la nueva actualización de la política de cuentas inactivas, Ruth Kricheli, vicepresidenta de gestión de productos de Google, dijo que "si una cuenta no se ha utilizado durante un período prolongado de tiempo, es más probable que se vea comprometida".

La vicepresidenta hace énfasis en la seguridad cibernética, destacando que una cuenta inactiva es mucho más vulnerable que una activa, porque además de no tener habilitada la verificación en dos pasos y otras alternativas de seguridad recientes, puede aún poseer material del usuario.

¿Cómo evito que me suceda?

A continuación, estas son algunas recomendaciones para evitar que, a pesar de la confirmación de que “Google se reserva el derecho de eliminar una cuenta de Google inactiva y su actividad y datos si no está activo en Google durante al menos dos años” , no te suceda a ti:

Iniciando sesión

Usando Google Drive

Leer o enviar un correo electrónico

Mirando un video de YouTube

Descargar una aplicación

Usando la búsqueda de Google

Con la anterior medida, Google busca proteger a los más de 2.500 millones de usuarios activos que a diario acceden a sus servicios, de los crímenes de ciberseguridad a los que sus cuentas permanecen expuestas.



JM