Las redes sociales no perdonan y aunque quieras pasar desapercibida, puede ser que no lo logres. Tal es el caso de una joven, que aparentemente vive en Jalisco, y en su afán por disfrutar del Palenque de las Fiestas de Octubre, mintió a su novio, pero no contaba con que la "echarían de cabeza".

En TikTok ha comenzado a viralizarse un nuevo video donde se ve cómo la usuaria Camila Rangel graba a la chica mientras está enviando un mensaje a quien se cree es su pareja, y le dice que se siente mal y se quedó dormida, sin embargo, está disfrutando del concierto de Luis R. Conriquez.

"Amor me quedé bien dormida, llegué y me sentía mal", se lee en el mensaje que envió a un tal "Inútil" (así tiene guardado el contacto). Además, se aprecia cómo está escribiendo que, incluso, se le bajó la presión.

El video tiene casi un día de haber sido publicado, pero ya ha sido visto más de 13 millones de veces y por supuesto, tiene un sinfín de comentarios donde se burlan de la situación, e incluso influencers como Pao Castillo y hasta la cuenta del Atlas han reaccionado.

La titular de la cuenta, @camirangel19, incluso comentó que tiene un video que revela la identidad de la "novia mentirosa", pero hasta el momento no ha subido más contenido por el momento.

