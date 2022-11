Viral: Critican a mujer que cuenta con un baile cómo murió su esposo

Controversia y critica se ha vuelto la usuaria de Tik Tok @thesingingwidow al publicar un video en el que describe la muerte de su esposo a causa de una bala perdida. En el clip la mujer aparece bailando al ritmo de la canción “Made you look” de Meghan Trainor.

El video provocó críticas en contra de la mujer. Por esta situación tuvo que volver su cuenta de Tik Tok privada, para evitar recibir más comentarios tras su polémico video. En el clip la mujer describe, bailando y sonriendo al ritmo de la canción de Trainor, la manera en que murió su esposo y lo que sucedió el día que sentenciaron al hombre que le quitó la vida.

“Hace ocho años un hombre disparó y mató a mi esposo, tres días después del parto. Once meses después, el hombre que le disparó fue condenado por homicidio involuntario. El día de su sentencia, le di un discurso, le conté nuestra historia de amor. Y también le dije que si alguna vez comenzaba a sentir pena por el mismo, recordará mi rostro”, explicó la mujer en el video.

Tras la publicación del material, los internautas expresaron su desacuerdo en la forma tan cruda de contar la historia. Las críticas no se hicieron esperar. “Nunca entendí por qué la gente baila mientras habla sobre temas tan oscuros y sensibles en Tik Tok”; “¿Por qué bailas mientras cuentas cómo asesinaron a tu esposo?”; “Espero que no sea una burla a la muerte”, se lee entre los comentarios.

Sin embargo, ella no se quedó callada y respondió a las críticas. “Hace ocho años, mi vida entera se incendió. Obviamente, la muerte le sucedió a mi esposo, pero ya no está aquí, así que perdió la vida, en cierto sentido, yo perdí la mía. Y sí, estoy bailando ¿por qué no?, te hice observarlo, ¿verdad?”, destacó en su red social.

A raíz de las críticas por el video, la mujer prefirió poner privada su cuenta de Tik Tok, pero el material continuó haciéndose viral en twitter en donde acumula más de seis millones de reproducciones.

FS