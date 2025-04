Violeta Isfel "desmiente" acusaciones sobre cobrar saludos a sus fans

Violeta Isfel, actriz recordada por su participación en telenovelas como Atrévete a soñar, se vio envuelta en una reciente controversia luego de que se le señalara por supuestamente exigir dinero a cambio de enviar mensajes personalizados. Frente a esta situación, la intérprete no solo negó tajantemente dichas afirmaciones, sino que también dirigió fuertes críticas hacia el periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien acusó de difundir información falsa sobre ella.

La polémica surgió a raíz de declaraciones hechas por Infante en su canal de YouTube, donde aseguró que Isfel se negó a enviar un saludo en video a una maquillista porque no le ofrecieron una compensación económica. Esta versión fue interpretada por algunos como una actitud arrogante, lo que desató una ola de comentarios negativos en redes sociales.

En entrevista con “Alondra TV Espectáculos”, Violeta Isfel decidió romper el silencio y aclarar la situación. En la conversación, no solo rechazó las acusaciones, sino que también señaló a Infante y a la conductora Joanna Vega-Biestro por, según ella, contribuir a la difusión de rumores infundados. “El chismerío que me inventaron... no es la primera vez que un medio amarillista quiere venir a tirarme”, dijo sin rodeos.

Isfel expresó que constantemente se malinterpretan las declaraciones de los artistas con tal de generar controversia. “Te invitan, te hacen preguntas y todo lo que respondes lo usan en tu contra”, afirmó con evidente frustración, haciendo énfasis en lo común que es este tipo de manipulación mediática dentro del espectáculo.

Además, la actriz explicó que su trato hacia el público no depende de cuestiones económicas, y aseguró que su actitud hacia los fans siempre ha sido amable. En sus palabras, el escándalo fue una distorsión de la realidad.

“El público sabe perfectamente quién soy; ellos viven del chisme y de decir mentiras. No tengo nada más qué decir”, sentenció.

A pesar de la situación, Isfel aseguró que no se siente afectada por los comentarios negativos, ya que quienes realmente la conocen saben cómo se comporta en realidad. También lamentó que en la industria del entretenimiento una sola declaración pueda convertirse en motivo de ataques masivos en redes sociales.

Como muestra de la cercanía que mantiene con sus seguidores, la actriz compartió recientemente en sus historias de Instagram algunos momentos tras una presentación de la obra La señora presidenta, en los que fue recibida por fans a las afueras del teatro. Ahí, Isfel se tomó el tiempo para fotografiarse, firmar autógrafos y agradecer personalmente el apoyo del público. “Me quedo con todo ese cariño que recibo cada día, una sonrisa, una foto, un abrazo... eso es lo que realmente importa”, comentó.

Finalmente, aunque reconoció que en algunos contextos podría establecer tarifas para saludos personalizados, dejó claro que su vínculo con los fans es auténtico y que no depende de un pago. Para ella, el afecto y respaldo del público es lo más valioso.

